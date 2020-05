Mara Venier, una donna dice: “Con suo marito, ogni giorno siamo in contatto” La conduttrice risponde a una donna che fa un commento un po' audace sotto una sua foto

Mara Venier è stata protagonista, senza volerlo, di un pettegolezzo su suo marito. La conduttrice si è ritrovata a dover rispondere a un commento un po’ audace di una sua fan pubblicato sotto una sua foto sui social.

Una donna un po’ sfacciata gli ha fatto i complimenti aggiungendo anche qualcosa in più. Ovviamente la cosa non è passata inosservata a tutti i suoi fan, che sono intervenuti in sua difesa.

Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. La conduttrice, ha postato una foto in compagnia del fotografo Gianluca Saragò. Ed è proprio nei commenti di quel post che sono sotto esplose le polemiche.

Una donna, infatti, sotto la foto scrive: “Buona sera Mara, un abbraccio da una sua fan da sempre. Durante questa pandemia, sono diventata amica di suo marito e ogni giorno siamo in contatto e ci teniamo compagnia. Non avrei mai pensato di cercare, ogni giorno un suo scritto a cui rispondere. Auguro ad entrambi una buona serata”.

Mara Venier con grande stile e senza dare adito a troppe polemiche, con eleganza risponde: “Mi fa molto piacere”. Ma la calma della conduttrice di ‘Domenica In’ non è stata la stessa dei suoi fan, che evidentemente non hanno apprezzato l’intervento dell’impavida signora, ma soprattutto fanno notare la poca discrezione della donna.

Un’utente di nome Annamaria ad esempio scrive: “Comunque “ogni giorno siamo in contatto” io non l’avrei scritto”. La signora inopportuna risponde: “Una delle tante😂 Mara è intelligente e non si pone problemi, anche perché, questa compagnia finirà presto, penso con l’inizio della terza fase, ma lo deciderà il sig. Nicola”.

Ovviamente le risposte arrivano da tante persone una fan dice: “Ma che gran signora che sei zia, nel non commentare una caduta di stile così pietosa”. Un’altra fan dice: “Mara se fossi in te sarei un po più attenta che questa ti vuole rubare il marito”.

La conduttrice, che oltre a essere una grande professionista e anche una gran danna, fa cadere tutte le polemiche con il silenzio. In fin dei conti i panni sporchi si lavano in casa giusto?!.