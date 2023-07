Mara Venier sposerà di nuovo Nicola Carraro? L’inaspettata decisione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Mara Venier avrebbe preso una decisione inaspettata in merito al suo matrimonio con Nicola Carraro. La donna vorrebbe salire di nuovo sull’altare per dire il fatidico sì. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcun ombra di dubbio, Mara Venier e Nicola Carraro sono una delle coppie più amate e chiacchierate del mondo della televisione italiana. I due sono convolati a nozze il 28 giugno del 2006 e in quell’occasione la cerimonia era stata officiata da Walter Veltroni.

Secondo alcune voci emersi in rete, la conduttrice e suo marito sarebbero intenzionati a sposarsi per la seconda volta. A diffondere la notizia è stato il settimanale “Vero”. Queste sono le parole che si leggono sulla rivista:

Sono pronti al bis. Probabilmente, però, saranno solo loro due e gli affetti più cari.

In occasione del giorno 28 giugno 2023, la coppia ha celebrato il loro anniversario di matrimonio. La conduttrice Rai aveva pubblicato un’immagine sul suo profilo Instagram e, a corredo della didascalia, aveva scritto una dolce dedica per suo marito:

Buon anniversario amore mio… Ti risposerei domani.

Anche Nicola Carraro aveva condiviso uno scatto facendo una richiesta speciale a sua moglie:

Nozze viola, buon anniversario amore mio. Ti va di risposarmi?

Mara Venier: la presunta location dei nuovi fiori d’arancio

A differenza di quanto in molti potessero pensare, la domanda di Nicola Carraro non è stata solo simbolica. Pertanto sembra che dietro tale richiesta si celi la realtà. Mara Venier e Nicola Carraro sarebbero pronti a sposarsi per la seconda volta e nel caso in cui si realizzerà la cerimonia, quest’ultima avrà luogo ancora una volta a Santo Domingo. Qui l’uomo vive circa sei mesi ogni anno. Tuttavia, attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto i diretti interessati ancora non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione.