Mara Venier su tutte le furie, la conduttrice pronta a denunciare: cosa è successo

La conduttrice di Domenica In coinvolta in una disavventura: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore è stata fatta una scoperta su Mara Venier che ha sicuramente mandato la conduttrice su tutte le furie. Pare infatti che il suo nome sia stato utilizzato per l’ennesima volta per portare avanti una vera e propria truffa. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore Mara Venier ha denunciato sui social uno spiacevole fatto che l’ha vista protagonista. Stando infatti a quanto reso pubblico dalla conduttrice di Domenica In, pare che il suo nome sia stato sfruttato per portare avanti una truffa. È stata infatti creata una falsa associazione che dice di lottare per i diritti degli animali.

Mara Venier ha deciso di condividere sul suo profilo social una segnalazione riguardo la disavventura che l’ha vista protagonista. Un utente infatti ha scritto:

Puoi girare a Mara Venier? Hanno taroccato la sua immagine e voce per una truffa vergognosa.

Mara Venier, anche lo scorso luglio il suo nome coinvolto in una truffa

Non è la prima volta che il nome di Mara Venier viene utilizzato per portare avanti delle truffe. Lo scorso luglio, infatti, la conduttrice di Domenica In è stata costretta ad intervenire sulla sua pagina Instagram per smentire l’esistenza di un profilo fake a suo nome.

Dopo essere venuta a conoscenza del fatto, zia Mara ha informato tempestivamente tutti i suoi followers informandoli del fatto che il profilo a suo nome fosse in realtà un fake. Queste sono state le sue parole:

Non sono io!

Sulla vicenda è intervenuta anche Simona Ruffino la quale ha rivelato che: