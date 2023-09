Mara Venier, la conduttrice condivide sui social uno scatto del passato: “Mi riconoscete?”

Mara Venier è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate e apprezzato del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice di Domenica In è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per aver condiviso sulla sua pagina social uno scatto del passato che non è di certo passato inosservato.

Sono molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che decidono di aprire la scatola dei ricordi e di condividere sulle loro pagine social scatti inerenti al passato. Come già anticipato, in questi giorni Mara Venier ha deciso mostrare ai suoi followers un’immagine che la ritrae quando aveva solamente sei anni.

La foto è stata scatta in occasione dell’inizio della prima elementare. La conduttrice di Domenica In, infatti, non era da sola ma insieme ai suoi compagni di classe. Per questo motivo sotto l’immagine in questione Mara Venier ha accompagnato questa didascalia:

Ho trovato questa foto…Prima elementare, scuola Maddalena di Canossa, via Piave a Mestre. Ero la più fragile, più insicura….Avevo la pelle olivastra e le mie compagne mi prendevano in giro…Dove sono??? Riuscite a riconoscermi??? La vita è imprevedibile, sempre.

Inutile dire che lo scatto in questione ha suscitato moltissime reazioni da parte dei suoi followers.

Qualcuno è riuscito a riconoscere la conduttrice. Rosanna Banfi, figlia di Lino Banfi, ha commentato l’immagine condivisa su Instagram da Mara Venier con queste parole:

Terza in basso a sinistra, facile.

Anche l’esperto di gossip Amedeo Venza ha commentato lo scatto della conduttrice in questo modo:

Gli occhi stupendi sono rimasti gli stessi! Terza in basso!

Anche gli altri followers di Mara sembrano aver riconosciuto la conduttrice grazie ai suoi bellissimo occhi. Tra i tanti commenti scritti, possiamo infatti leggere:

Impossibile non riconoscere i tuoi occhi.

Oppure:

Con quegli occhioni espressivi impossibile non riconoscerti.

E ancora: