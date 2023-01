Mara Venier è intervenuta, telefonicamente, durante il programma La vita in diretta, condotto da Alberto Matano.

La conduttrice si è scagliata contro l’ospite Marisela Federici, mentre si discuteva sulla sua cara amica Gina Lollobrigida.

La grande diva si è spenta per sempre all’età di 95 anni e ieri è stato celebrato il suo ultimo saluto a Roma.

Poche ore dopo il funerale, durante la trasmissione La vita in diretta, gli ospiti stavano discutendo della vita della star e, in particolar modo, del rapporto con Andrea Piazzolla, l’ex assistente di Gina Lollobrigida.

Marisela Federici ha parlato di “situazione tragicomica” e non ha nascosto il suo scetticismo nei confronti dell’uomo. Pochi minuti dopo le sue parole, è arrivata in studio la chiamata di Mara Venier.

Negli ultimi anni, la conduttrice è stata molto vicina alla sua amica Gina e l’aveva invitata anche al suo programma Domenica In. Avevano pianto insieme, davanti a tutta l’Italia e la notizia della sua scomparsa l’ha addolorata molto.

Si è scagliata contro l’ospite di Alberto Matano, criticando il suo atteggiamento:

Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici che ha parlato di situazione tragicomica. Vedi Marisela, di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere solo te che vedo stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gina, l’abbiamo vissuta per tanti anni, di cui abbiamo vissuto il dolore.

Marisela Federici ha risposto, sentendo la voce forse commossa della conduttrice, chiedendole di non piangere e di comprendere che ognuno ha il proprio modo di vedere le cose. Ma Mara ha ribattuto così:

Non è la tua la verità, tu che ne sai che stai in villa a fare le cene di verità, dolore, sofferenza. Che ne sai di Gina, di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni? Ti trovo una persona molto cinica in questa situazione.

La risposta di Federici:

Stare vicina a una persona è diverso da avere una persona in Tv. Io ero vicina a te alle cene in cui Gina ti raccontava la sua intimità.

Parole che hanno fatto infuriare Mara ancora di più. La conduttrice, prima di riagganciare il telefono, ha concluso dicendo con rabbia:

Ma cosa stai dicendo? Ma tu non c’eri… io vi saluto, ciao a tutti.

Al termine del battibecco, il conduttore Alberto Matano ha cercato di calmare le acque e rimettere pace.

Gina Lollobrigida sarà ricordata per sempre come una delle più grandi attrici italiane e come una delle donne più belle del mondo della televisione.