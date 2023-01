Mara Venier, terribile lutto: “Te ne sei andato così all’improvviso”

Improvviso e doloroso lutto per Mara Venier. Ad annunciarlo proprio lei su Instagram. È venuto a mancare un suo caro amico, Roberto Ruggiero, uno degli avvocati penalisti più famosi di Roma.

Roberto oltre che con Mara era amico anche di altri personaggi noti del mondo dello spettacolo e in passato era stato anche diverse volte ospite al Maurizio Costanzo Show.

“Roberto mio …te ne sei andato così all’improvviso…anche tu mi hai lasciata” – ha esordito nel suo post Mara.

Fonte: web

“Ci siamo fatti tanta compagnia quando venivo da te a La vita in diretta, un periodo bellissimo. Ho continuato a sentirlo fino a qualche mese fa” – ha scritto nel necrologio. Tantissimi personaggi hanno commentato mostrando vicinanza alla Venier per il tragico evento. Tra questi anche l’ex marito Jerry Calà che ha scritto “Mi spiace tantissimo veramente!”.

Roberto Ruggiero era un avvocato, uno dei penalisti più famosi e importanti della capitale. Secondo le prime notizie sarebbe stato colto da malore all’uscita di un ristorante nel quartiere Prati in Roma. L’uomo è stato avvocato difensore di molti personaggi televisivi e dello spettacolo: da Califano allo stesso Maurizio Costanzo.

In passato ha difeso anche personaggi illustri della politica italiana, come Bettino Craxi con Ruggiero che era l’avvocato della fondazione Craxi. Durante la stagione di Mani Pulite è stato poi l’avvocato di Mach di Palmstein che è stato sempre assolto durante i vari processi che lo vedevano imputato.

Roberto Ruggiero era stato anche insignito della targa onorifica consegnatagli dal Consiglio forense per il suo lavoro nel corso degli anni. Insomma una perdita davvero importante per il mondo forense della capitale ma di tutta la nazione. Oltre ai personaggi dello spettacolo il cordoglio per la scomparsa è arrivata anche da parte di vari esponenti della politica capitolina e nazionale.