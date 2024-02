Mara Venier torna in tv dopo la bufera: la frecciatina della conduttrice non passa inosservata

La conduttrice è tornata in onda con Domenica In dopo la bufera che l'ha vista protagonista in questi giorni

Sono stati giorni a dir poco duri quelli vissuti da Mara Venier. Ricordiamo infatti che la conduttrice è stata coinvolta in una vera e propria bufera dopo la puntata di Domenica In post Sanremo in cui Dargen D’Amico e Ghali hanno parlato di “stop al genocidio”. Dopo le polemiche nate, la conduttrice è tornata con il suo programma lanciando una frecciatina che non è passata inosservata. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nonostante un po’ di tensione, Mara Venier è tornata in onda con il suo Domenica In dopo le polemiche che si sono abbattute su di lei nei giorni scorsi. Come già anticipato, la conduttrice ha iniziato la puntata del suo programma lasciandosi andare ad una frecciatina che è stata notata da molti.

Nel dettaglio, la conduttrice ha rivelato che in 30 anni di televisione non le è mai successa una cosa del genere e, intervistando i suoi ospiti, ha invitato loro a dire qualsiasi cosa. Tra gli ospiti presenti in studio, Mara Venier ha avuto modo di intervistare Gigliola Cinquetti e il duo di Sanremo Nek e Francesco Renga i quali si sono poi esibiti con il brano ‘Pazzo di Te’. Prima di intervistare gli ospiti, Mara ha rivolto agli artisti queste parole:

Qui potete dire e fare quello che volete. Da 30 anni qui.

Domenica In, Mara Venier torna in tv dopo le polemiche che l’hanno coinvolta

La puntata di Domenica In andata in onda oggi, domenica 18 febbraio, è iniziata in un modo alquanto bizzarro, ovvero sotto le note del brano di Vasco Rossi ‘Io sono ancora qua… eh già”. Ricordiamo che durante la puntata di Domenica In andata in onda dopo il Festival di Sanremo, Mara Venier ha interrotto Dargen D’Amico mentre stava parlando dell’immigrazione. Il gesto della conduttrice ha suscitato non poche polemiche, sia da parte degli utenti del web sia del pubblico da casa.