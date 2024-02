Mara Venier torna sui social, ancora critiche per la conduttrice dopo un gesto non passato inosservato: “Si può sbagliare”

Mara Venier non ha smesso di offrire le proprie scuse al suo pubblico per gli eventi verificatisi nella puntata di Domenica In dopo il Festival di Sanremo. Ricorderete le accuse di “censura” dopo gli interventi di Ghali e Dargen D’Amico, la lettura del comunicato di “solidarietà al popolo d’Israele” dell’Ad Sergio. Pare che la presentatrice abbia riabilitato i commenti su Instagram, e non è passato molto prima che ricevesse nuovamente molte critiche.

La conduttrice ha deciso “coraggiosamente”, quale personaggio pubblico responsabile, di riaprire la sezione commenti sulla sua pagina Instagram. Esporsi mediaticamente significa essere visibili nel bene e nel male. Mara Venier, quindi, ha subito affrontato opinioni contrastanti riguardo a quanto accaduto nella puntata dello speciale del Festival di Sanremo.

Nonostante le frecciatine ricevute dai suoi numerosi seguaci, Mara Venier ha reagito prontamente, scusandosi per il suo comportamento che è stato oggetto di molte critiche. Il suo allineamento con l’Ad e la lettura del comunicato, per molti giudicato fuori luogo e “da rifiutare in diretta”, ha deluso parecchi fan.

Sono bastati solo pochi minuti, e uno degli utenti ha menzionato la lettura del comunicato pro Israele firmato dall’amministratore delegato Rai. Un commento accusatorio recitava:

Cara Mara, non dimentichiamo il vergognoso comunicato. Hai riattivato i commenti, ma l’opinione su di te non cambia, e mi vergognerei tantissimo se fossi in te. Settant’anni di persona e ancora a dover sottostare a certe cose.” L’utente ha sottolineato il grave errore della presentatrice nel non prendere le distanze dal comunicato, a cui Venier ha risposto prontamente affermando: “Si può sbagliare… sono umana… e si può chiedere scusa. Pace.

Mara Venier non ha smesso di ricevere lamentele e critiche per la sua condotta durante la lettura del comunicato pro Israele sul palco dell’Ariston. Dopo aver affermato che le parole del comunicato erano condivise da tutti, la conduttrice ha ricevuto critiche anche dai dipendenti Rai e ha affrontato una forte reazione negativa sui social media.

Inoltre, Mara Venier ha dichiarato di essere stata colpita duramente dall’odio ricevuto nei giorni successivi. Non sono mancati messaggi di supporto, con Fiorello e Fabio Fazio che hanno sottolineato la complessità delle situazioni che andavano affrontate in diretta televisiva.