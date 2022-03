Ricordate la vicenda tra Mara Venier e Pierpaolo Pretelli? Un avvio pieno di entusiasmo, finito ora in battute poco simpatiche. Tutto ebbe inizio con l’entrata dell’ex velino di Striscia la Notizia a Domenica In.

Non è mai stato chiaro il suo ruolo all’interno del programma. Tanto che il ragazzo non ha lasciato alcun segno dietro di sé, andando a scomparire improvvisamente, non solo dal programma, ma addirittura dagli studi di Rai uno. Tra i due era evidentissima ed esplicita l’ammirazione nelle poche, pochissime puntate in presenza dell’ex velino.

Con grande sorpresa, una quindicina di giorni fa, attraverso un’intervista di Silvia Toffanin a Verissimo, come d’incanto, con un po’ di sarcasmo ed ironia, torna in primo piano l’argomento. Chiacchierando con la padrona di casa, Pierpaolo ha esordito con: “Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Lì ho fatto un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’”.

Espressione riferita in modo chiaro, preciso e puntuale alla trasmissione di Rai uno nonché alla conduttrice Mara. Tale citazione non poteva passare inosservata e, consapevole di non poterne uscire senza subire conseguenze per quanto detto, Pretelli ha sdrammatizzato immediatamente confermando che ovviamente il tono e il contenuto erano innocenti e le sue parole ironiche, senza voler assolutamente sbeffeggiare il programma, tanto meno la conduttrice.

In tutta risposta la Mara Venier, in modo succinto, anzi si può dire laconico, rispose semplicemente: “Ok, tranquillo Pierpaolo, tutto chiaro… ci vediamo presto”. Apparentemente superata la questione… e, invece… colpo di scena!!! La Venier aspettava semplicemente il giusto momento per replicare. In occasione della puntata di Domenica In, andata in onda il 27 marzo, ha colto l’occasione al volo per rispondere a qualcosa lasciato in sospeso.

Durante una chiacchierata con il suo ospite, Stefano De Martino, ha ripetuto più di una volta, andando a sottolineare con sarcasmo: “Qualcuno qui ha detto che bisogna svecchiare…”, scandendo le parole lentamente al fine di farle arrivare precisamente al destinatario, in modo da tirare l’arco, scoccare la freccia e fare centro per poi lasciarsi andare a una risata canzonatoria.

Stefano De Martino, reggendo egregiamente il gioco alla conduttrice, ha partecipato affermando: “Non c’è bisogno di svecchiare, non ne sentiamo l’esigenza”. Come definire il rapporto tra Domenica In e Pretelli… rapporto lampo.