Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Andrea Delogu che ha lasciato il mondo del web senza parole. La celebre conduttrice ha finalmente rotto il silenzio in merito al presunto flirt con Stefano De Martino mettendo a tacere tutte le voci .Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo l’addio a Francesco Montanari, Andrea Delogu è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la conduttrice protagonista di un gossip sono state alcune sue dichiarazioni in merito alla presunta relazione con Stefano De Martino. A Rai2 Tonica la donna ha finalmente svelato tutta la verità.

Ormai da qualche mese sul web non si faceva altro che parlare della presunta liaison tra Andrea Delogu e Stefano De Martino. Fino ad ora i diretti interessati erano rimasti in silenzio senza dare alcuna risposta alle innumerevoli chiacchiere.

Di recente ad intervenire in merito alla questione è stata la stessa conduttrice durante lo show musicale di Rai2 Tonica spiegando che con il noto ballerino nutre solo un rapporto di amicizia:

È un amico a cui voglio molto bene, un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma. Molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino.

Non è tutto. La donna non ci ha pensato due volte a lasciare anche un commento riguardo i numerosi gossip emersi a seguito della separazione con Francesco Montanari. Queste sono state le sue parole:

Francesco Montanari e Andrea Delogu hanno maturato insieme la decisione di mettere un punto definitivo al loro matrimonio perché non c’era più amore tra loro. A dichiarare la ragione del loro addio è stata sempre la conduttrice:

Ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse.