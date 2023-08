Mara Venier una furia sui social, la conduttrice si scaglia contro un hater: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Mara Venier è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La conduttrice di Domenica In si è mostrata una vera e propria furia sui social per via di un commento scritto da un hater che non è passato inosservato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Mara Venier una furia sui social. In questi giorni la conduttrice sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme a suo marito Nicola Carraro e non perde occasione per immortalare alcuni dei momenti vissuti insieme a suo marito. Alcuni utenti hanno inviato a Mara messaggi a dir poco affettuosi; altri, invece, si sono scagliati contro la conduttrice che in seguito ha perso la pazienza ed ha risposto in maniera alle loro parole.

Tra i tanti commenti scritto sotto gli scatti che Mara Venier condivide sulla sua pagina Instagram possiamo leggere:

Dolcissima signora Mara la seguo da sempre. È l’unica che riesce a farmi ridere con le lacrime e a commuovermi. Sono felice che farà domenica in perché la domenica è una giornata difficile.

Come già anticipato, non mancano però messaggi poco carini scritti dagli haters contro i quali la conduttrice di Domenica In è sbottata. Questo è uno dei tanti commenti che hanno fatto perdere la pazienza a Mara Venier:

Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l’inverno con lui? È ora che ti ritiri.

Dopo aver letto i messaggi, la conduttrice è andata su tutte le furie ed ha risposto all’utente in questo modo: