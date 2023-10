Mara Venier vittima di una truffa: lo sfogo sui social

Nel corso delle ultime ore Mara Venier si è mostrata furiosa a tutti i fan. Inutile dire che la sua reazione è diventata virale in rete nel giro di pochissime ore. La conduttrice di Domenica In si è lasciata andare ad un duro sfogo in quanto è stata truffata. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Da qualche giorno, sul web circola uno spot che vede protagonisti Mara Venier ed Elon Musk. La pubblicità in questione mostra la conduttrice e il proprietario del social “Twitter” invitare i propri fan ad effettuare un investimento in una piattaforma di trading.

Tuttavia, la presentatrice di Domenica In non ha mai girato lo spot in questione e non ha neanche mai avuto a che fare con Elon Musk. Dunque, si è trattato di una vera e propria truffa. Alla luce di questo, la Venier non le ha mandate a dire ai responsabili di questo imbroglio e si è resa protagonista uno sfogo sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni. Figli di pu***na, truffatori!!!!

Non è tutto. La Venier ha spiegato che, dietro al video in cui viene consigliato di investire 250 euro in un progetto finanziario, si nasconde il potere della tecnologia dell’intelligenza artificiale. Inoltre, la donna avrebbe ricevuto numerose telefonate da parte di persone le quali sono rimaste sorprese da una simile notizia.

Mara Venier agisce per vie legali

Attualmente, Mara Venier non è a conoscenza di chi sia l’impresa autrice di tale imbroglio. In ogni modo, oltre a prendere pubblicamente le distanze dallo spot, la conduttrice ha anche contattato il suo legale Giorgia Assumma. Quest’ultima sarebbe già a lavoro per prendere le giuste difese della diretta interessata.