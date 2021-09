Il campione olimpico, Marcel Jacobs, ha ammesso di non essere mai stato un buon padre per il suo primo figlio, il piccolo Jeremy

Marcel Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4 x 100, intervistato dai giornalisti de Il Corriere della Sera, ha parlato della sua vita privata. In particolare del suo primo genito Jeremy, avuto da una sua precedente relazione: “Non vorrei essere stronzo come è stato mio padre, ma alla fine sostanzialmente sto facendo più o meno quello che ha fatto lui“.

Il 26enne, originario del Texas ma italiano di Desenzano sul Garda di adozione, ci ha fatto letteralmente sognare qualche settimana fa. Si stavano svolgendo i giochi olimpici di Tokyo e lui è riuscito a conquistare ben 2 medaglie d’oro che gli atleti italiani non erano mai riusciti a vincere.

Inevitabilmente, dopo le leggendarie vittorie, il suo nome è iniziato a circolare su tutti i giornali e in tutte le televisioni, non solo per le sue imprese sportive, ma anche per la sua non troppo piatta vita privata.

Marcel ha parlato del suo difficile passato e della sua infanzia, caratterizzata da una sorta di abbandono da parte di suo padre.

Mio padre, da bambino, non lo ricordo. Dal momento in cui con mamma siamo rientrati dal Texas è cominciata la nostra personalissima sfida a due. A scuola ero in difficoltà. La maestra mi diceva di disegnare la mia famiglia ed io avevo solo mia madre da disegnare e ci soffrivo. Gli amici mi chiedevano chi fosse mio padre ed io dicevo che non esisteva. Per anni ho alzato un muro. E quando mio padre provava a contattarmi, me ne fregavo.

Marcel Jacobs si sente come suo padre

Quei tempi sono ormai passati e Marcel Jacobs, in realtà, ha provato anche a riallacciare i rapporti con il suo papà.

Ma Marcel è anche un papà a sua volta. Ha solo 26 anni ma ha già tre figli. Gli ultimi due si chiamano Anthony e Meghan e sono nati dalla relazione con la modella romana Nicole Daza. con lei le cose vanno a gonfie vele e la loro famiglia appare felice ai massimi livelli.

Poi c’è Jeremy, il primo genito di Marcel. Lui è nato 7 anni fa dalla relazione che Jacobs, allora, aveva con Renata Erika.

Jeremy, il mio primo figlio, mi è capitato! Ero un ragazzo e l’ho vissuto malissimo, come chi sta facendo una cosa per altruismo, ma controvoglia.

Non vorrei essere stronzo come è stato mio padre, ma alla fine sostanzialmente sto facendo più o meno quello che ha fatto lui. Rispetto a Anthony e Megan, i bimbi che ho avuto da Nicole, con Jeremy non ho un legame forte perché non ci ho mai vissuto. Quando vado a Desenzano lo vedo, ma non sono un padre presente.