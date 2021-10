Sta facendo molto chiacchierare in questi giorni una storia Instagram condivisa dalla compagna di Marcell Jacobs, Nicole Daza. La coppia è alla ricerca di una babysitter ed ha pensato di scrivere l’annuncio direttamente sui social. Ovviamente la proposta di lavoro ha catturato l’attenzione di molti. Marcel e Nicole, infatti, sono alla ricerca di una babysitter per il periodo che va da Capodanno a febbraio 2022.

Non è uno scherzo ma è realtà la proposta di lavoro che in questi giorni la compagna di Marcell Jacobs ha scritto sulla sua pagina social. Come già anticipato, i due sono alla ricerca di una babysitter da portare con loro a Tenerife nel periodo di Capodanno.

Queste sono state le parole dell’annuncio di Nicole Daza, compagna dell’uomo più veloce del mondo:

Cerco ragazza per babysitting nel periodo che va dal 27-28 dicembre fino al 1 febbraio del 2022 a Tenerife. Viaggio, vitto e alloggio pagato, più pagamento per il periodo.

Questo è il post che Nicole Daza ha rivolto ai suoi followers tramite una storia Instagram. A differenza di altri campioni, che si sarebbero sicuramente rivolti ad un’agenzia, Marcell e Nicole hanno preferito rivolgersi direttamente alle persone. Visto il numero dei followers della coppia, le richieste saranno senza ombra di dubbio infinite.

Chi è Nicole Daza, conosciamo meglio la compagna di Marcell Jacobs

Dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la vita privata di Marcell Jacobs ha riscosso un grande interesse. In particolar modo ha catturato l’attenzione dei fan del campione la sua compagna e futura moglie nonché madre dei suoi due figli, Nicole Daza.

Nata in Ecuador e trasferitasi in seguito a Novi Ligure, Nicole Daza è un’influencer con moltissime passioni. Tra le tante ci sono la moda, lo sport e i tatuaggi. Il grande amore tra Nicole e Marcell è stato coronato dalla nascita di due figli: Anthony e Megan.