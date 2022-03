Come ormai è ben noto a tutte le pagine delle riviste di cronaca rosa, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli stanno aspettando con estrema gioia il loro primo bebè. L’annuncio è arrivato circa un mese fa durante una puntata di Amici. Ieri, sul profilo Instagram del ballerino, è comparso un video di Giulia che si sottopone alla prima ecografia. Un momento davvero emozionante.

A inizio febbraio, le pagine di gossip aveva lanciato uno scoop secondo il quale, Giulia e Marcello fossero in dolce attesa e che lo avrebbero annunciato durante la puntata di Amici di Maria De Filippi del 15 febbraio. Ed effettivamente così è stato.

In molti naturalmente si sono mostrati felici di questa bella novità che presto arriverà nelle vite dei due ballerini della scuola di musica e danza più famosa d’Italia.

Eppure, qualcuno ha anche criticato il fatto che i due non lo abbiano annunciato prima. Per sedare questa sorta di voce critica, è intervenuta la stessa Giulia Pauselli, che ha spiegato così sui social:

Io e Marci stiamo vivendo questo dono immenso in intimità godendoci ogni mia piccola trasformazione, condividendo tanta gioia a lavoro e in famiglia. Ci sono giorni in cui vorrei gridare al mondo quanto di più prezioso sta crescendo dentro dì me ma poi penso che per una volta nella vita non esiste cosa più intima, profonda e viscerale dì questa e che merita tempo, rispetto e protezione.