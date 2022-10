Marco Bellavia deriso al GF Vip: Stefania Orando interviene contro i gieffini

Marco Bellavia deriso all’interno del GF Vip ha preso l’amara decisione di abbandonare per sempre il gioco. Una breve esperienza che ha preso una piega completamente inaspettata sia per gli stessi concorrenti ma in particolar modo per il pubblico a casa che, non si aspettava di vedere alcune scene.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro proprio per via del comportamento avuto da alcuni gieffini nei confronti di Marco e del suo sconforto. Da parte degli altri concorrenti infatti, Bellavia non ha ricevuto il sostegno sperato ma bensì offese, critiche e accuse che, hanno scatenato la rabbia dei parenti e di tutti i telespettatori.

In più occasioni l’ex di ‘Bim Bum Bam’ è stato definito ‘matto, pazzo, malato’ da Gegia. Patrizia invece aveva dichiarato come l’uomo dovesse abbandonare il GF Vip visto il suo stato di salute molto delicato: “Se sta male non doveva venire al GF ma se ne doveva stare a casa. Qui mica guarisce, finisce di impazzire. Se sta così va in psichiatria”.

Di recente a schierarsi dalla parte di Marco Bellavia scagliandosi contro tutti i gieffini è anche Stefania Orlando all’interno del suo profilo Twitter. Quest’ultima ha commentato il comportamento dei concorrenti dimostrandosi molto infastidita e arrabbiata.

Marco Bellavia deriso al GF Vip: interviene Stefania Orlando

A schierarsi a favore e in difesa di Marco è la ex gieffina Stefania Orlando. Quest’ultima all’interno del proprio profilo Twitter ha deciso di criticare il comportamento avuto dai suoi colleghi all’interno della casa più spiata d’Italia.

È proprio lei a mostrarsi vicina a ciò che è accaduto a Bellavia dimostrando ancora una volta tutta la sua sensibilità. “Sto guardando dei video su Marco Bellavia al GF Vip e mi sarebbe piaciuto essere lì per ascoltarlo e, nel mio piccolo, cercare di aiutarlo a stare meglio”.

“Al Grande Fratello si dovrebbero mostrare i talenti umani, ma a volte sono più rari di quelli artistici!” ha terminato l’Orlando. Parole che fin da subito hanno trovato l’approvazione degli utenti che in più occasioni si sono scagliate contro il programma e contro Alfonso Signorini.

L’uscita da parte di Marco Bellavia e i commenti che ha ricevuto da parte degli altri concorrenti hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire la decisione della produzione in merito ai gieffini e allo stesso Marco.