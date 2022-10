Marco Bellavia, la storia Instagram con il figlio: “Siamo ricchi”

Marco Bellavia è tornato a casa dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. La sua storia ha commosso l’Italia intera, tranne forse i concorrenti che erano in casa, incapaci di capire le difficoltà dell’ex volto noto di Bim Bum Bam.

Marco viene da una situazione psicologica non facile e in casa si sono visti i suoi limiti e le sue difficoltà. Lui stesso aveva accettato di partecipare al reality per provare a migliorare la sua condizione. Peccato che in casa ha trovato un ambiente poco consono a dargli una mano. Per questo alla fine Marco si è arreso abbandonando il gioco.

Fonte: web

Adesso è a casa e può godersi l’amore del figlio Filippo. L’uomo ha anche postato una storia su Instagram che lo vede in sua compagnia.

Dopo aver abbracciato il ragazzo e avergli chiesto un bacio, Marco ha inquadrato una pianta: “Guarda che bella questa, è pazzesca. Sai che pianta è?” – ha chiesto al ragazzo.

“La pianta dei danè. Più diventa grande quella pianta, pare, e più si guadagnano soldi” – la risposta simpatica del giovane. “Siamo ricchi” – ha chiosato allora il conduttore lasciandosi andare in una grossa risata.

Il video è stato ricondiviso dal settimanale Chi e in poco tempo ha ricevuto tantissimi like e commenti. In molti hanno interpretato questo video come un messaggio ai suoi ex coinquilini, come per dire che la ricchezza e la fortuna di una persona si misurano dall’amore di cui sa circondarsi.

Ginevra e Giovanni squalificati per il loro comportamento

Fatto sta che il comportamento avuto nei suoi confronti è stato duramente denunciato dagli autori del programma anche con decisioni drastiche come le squalifiche di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci.

Ginevra è stata squalificata per la sua frase sul bullismo. Dopo la notizia è scoppiata in lacrime temendo la gogna mediatica che si sarebbe scatenata nei suoi confronti. Giovanni ha preso la decisione con maggior diplomazia pur sapendo benissimo di aver sbagliato anche lui.