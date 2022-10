GF Vip, Ginevra Lamborghini squalificata, le parole di Alfonso Signorini: “Hai legittimato il bullismo”

Ieri sera al GF Vip Alfonso Signorini si è trovato a condurre una delle pagine più brutte della storia della televisione italiana. In seguito al comportamento che i Vipponi hanno assunto nei confronti di Marco Bellavia, gli autori del reality non hanno potuto fare a meno di prendere dei provvedimenti, come la squalifica di Ginevra Lamborghini.

Dopo le parole che Ginevra Lamborghini ha speso nei confronti di Marco Bellavia, sono stati molti coloro che hanno chiesto alla produzione del reality dei provvedimenti. E così, ieri sera, Alfonso Signorini ha annunciato alla gieffina che gli autori hanno deciso per la sua squalifica. Le parole che Ginevra ha speso nei confronti del presentatore sono state gravissime e per questo è stato necessario prendere dei provvedimenti.

Dopo essersi resa conto di aver esagerato e sbagliato nei confronti di Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini ha chiesto scusa. Nonostante abbia accettato le sue scuse, Alfonso Signorini ha fatto capire alla gieffina di aver trasmesso un messaggio sbagliato. Queste sono state le sue parole:

Tu sei tra quelle che si sono rese conto subito dell’errore fatto, ma ci sono delle volte in cui chiedere scusa non basta. Lo dico con dispiacere perché sei una delle concorrenti già forti di questa edizione, ma hai detto una cosa di una gravità inaudita. Hai detto una frase pesantissima. Tu hai legittimato il bullismo e non mi interessa che tu ti riferissi ad un eventuale palpeggiamento. Il bullismo è una roba orrenda, non è mai legittimato. Tu stessa magari ci hai pianto da adolescente le tue lacrime.

Dopo essersi recata in confessionale, Alfonso Signorini ha comunicato alla gieffina la decisione presa dagli autori del reality:

Purtroppo hai associato quel tipo di reazione ad una piaga sociale che è troppo viva. C’è gente che si suicida, che perde la ragione, che è perseguitata, che crede di essere carnefice e non vittima. Di fronte a questo purtroppo le scuse non bastano. Per tutte le ragioni di cui abbiamo parlato, il Grande Fratello ti dice che sei ufficialmente squalificata dal gioco e lo dico con la morte nel cuore, ma con la consapevolezza che questa è la decisione più giusta.

Dopo aver appreso la scelta degli autori del GF Vip, Ginevra Lamborghini è tornata in casa ed ha riferito tutto agli altri concorrenti.