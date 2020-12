Marco Carta scoppia in lacrime a Verissimo, ecco cosa ha confessato il celebre cantante

Nel corso della puntata andata in onda sabato 5 dicembre, Marco Carta ha aperto il suo cuore a Verissimo. Il celebre cantante è scoppiato in lacrime raccontando un momento molto particolare della sua vita. Si tratta del particolare periodo a seguito della sua accusa di furto, un momento difficile che ha colpito in modo considerevole la sua vita.

Ospite nella puntata della settimana scorsa a Verissimo è stato Marco Carta. L’ex concorrente di Amici ha deciso di raccontarsi a Silvia Toffanin rilasciando alcune dichiarazioni su un episodio a causa del quale è finito al centro delle polemiche. Nel salotto della padrona di casa, il ragazzo è riuscito a commuovere tutti i telespettatori compresa la stessa conduttrice.

Nel corso della sua vita, Marco Carta ha dovuto affrontare momenti delicati anche all’interno della propria famiglia. Il cantante ha iniziato il suo racconto parlando di ciò che era accaduto a suo padre:

Mio padre aveva delle dipendenze. Per quel motivo è sempre stato assente. È scomparso quando avevo 8 anni.

In seguito la conversazione si è spostata sulla madre. L’ex concorrente di Amici ha confessato il dolore per la morte di quest’ultima la quale è venuta a mancare quando lui stesso aveva solo 10 anni. Questo è quello che Marco Carta ha dichiarato in merito alla questione:

Non pensavo potesse morire

Si tratta di una confessione che ha colpito in modo considerevole la sensibilità di Silvia Toffanin la quale si è commossa di fronte alle parole del ragazzo. In un secondo tempo, Marco Carta ha raccontato anche del suo coming out:

Sto insieme a Sirio da sei anni, siamo molto innamorati, molto affiatati.

Non è tutto. Il cantante ha anche dichiarato che, appena finirà l’emergenza pandemia, sarà pronto a sposare il suo fidanzato. Dunque, Marco Carta, a seguito di tante difficoltà, ora sembra aver trovato di nuovo la felicità e l’amore della sua vita.