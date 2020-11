Dopo la recente perdita della madre, Silvia Toffanin non riesce a trattenere l'emozione

Nonostante la recente perdita della madre Gemma Parison, scomparsa il 29 ottobre dopo una malattia, Silvia Toffanin ha comunque guidato Verissimo, nella puntata trasmessa su Canale 5 ieri pomeriggio. Il lutto ha comprensibilmente scosso la conduttrice veneta, profondamente legata alla sua famiglia d’origine.

Silvia Toffanin: un dolore straziante

Lo straziante dolore non le ha però impedito di tener fede agli impegni lavorativi. Ed è proprio a “Nonna Gemma” – come riporta il maxi schermo collocato alle spalle della presentatrice durante l’omaggio al genitore – che Silvia ha dedicato la parte conclusiva. Un emozionante omaggio durante il quale la Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime.

Sorriso incrinato

Sono arrivati al termine di una puntata emotivamente molto forte per lei, ha confessato ai telespettatori. Tuttavia, ha voluto esserci perché mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo. Lo avrebbe voluto lei. Ovunque si trovi, è certa che la stia guardando, ha aggiunto prima di chiudere con un commovente “Mamma, ti amo”.

Silvia ha preferito non abbandonare il timone di Verissimo neppure in questi giorni tanto laceranti. Ha preso coraggio e ha cercato di stamparsi un sorriso sul volto, che si è incrinato nel momento in cui i suoi ospiti, al corrente del suo recente lutto, hanno provato a trasmetterle tutta la loro vicinanza.

Michelle Hunziker fa sentire il suo appoggio

Il momento più forte, prima dei saluti finali, è avvenuto durante l’intervista a Michelle Hunziker. La collega svizzera, pur non potendola abbracciare in quanto costretta a rispettare le distanze di sicurezza, ha tentato di farle sentire il suo appoggio. E Silvia, ancora divorata dal dolore, si è sciolta in lacrime.

Silvia Toffanin: la madre è sempre stata la sua più calorosa sostenitrice

Ma è comunque rimasta salda al proprio posto a Verissimo, in una durissima prova. In un’intervista rilasciata al settimanale Grazia la Toffanin aveva raccontato lo splendido legame con i genitori. In particolare, la madre è sempre stata la sua più calorosa sostenitrice, la prima a spronarla, quando aveva solo 18 anni, a lasciare casa per inseguire i suoi sogni.