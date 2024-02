Marco Mengoni, clamorosa svolta dopo il Festival di Sanremo: cosa è emerso nelle ultime ore

Non si può dire che Mengoni abbia sprecato il debutto televisivo a fianco del (ormai ex) padrone di casa Amadeus, all'apertura di Sanremo.

Lo abbiamo visto tra apparizioni, sketch ed esibizioni eccezionali all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ebbene, Marco Mengoni, sarebbe al centro di alcune voci interessanti, appunto, all’indomani della la co-conduzione a Sanremo 2024.

La 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana è terminata da poche settimane, ma il mondo del gossip continua a sfornare centinaia di notizie e curiosità. Andando nello specifico, nelle ultime ore si è discusso del debutto del cantante come co-conduttore al fianco di Amadeus, una novità che sicuramente non era da considerarsi un’opportunità “da tutti i giorni” per Marco Mengoni.

Non si può dire che abbia sprecato questo debutto televisivo di conduzione, sempre a fianco del (ormai ex) padrone di casa Amadeus, nella serata di apertura di Sanremo. Proprio il suo talento sul palco, non solo come straordinario cantante, sarebbe stato al centro di alcune voci sulla sua presenza in Rai.

Le voci su Marco Mengoni dopo la co-conduzione a Sanremo 2024 raccolgono sicuramente moltissimi consensi dal pubblico. C’è l’imbarazzo della scelta su cosa ammirare e rivedere, tra le sue esibizioni, una più emozionante dell’altra, e gli sketch inaspettati sul palco dell’Ariston. Marco Mengoni è stato per molti appassionati e conoscitori del festival, oltre che dell’artista, una vera rivelazione.

È interessante notare che il palcoscenico sanremese è stato cruciale per la carriera musicale di Marco Mengoni. Nel 2013, infatti, ha trionfato con il brano “L’Essenziale”. Anche nel 2010, con la canzone “Credimi ancora”, si è piazzato al terzo posto sul podio. Da quel momento in avanti, Marco Mengoni ha conquistato la vetta del successo, diventando noto e apprezzato. Solo nel 2023 ha trionfato con “Due vite”, successo radiofonico e di pubblico.

Quale opportunità potrebbe riservargli il mondo della televisione? Secondo le voci diffuse dal settimanale ‘Oggi’, sembra che Marco Mengoni abbia impressionato al punto da spingere la Rai a offrirgli diverse opportunità nel mondo della televisione. Al momento, il cantante si trova di fronte a una decisione delicata: accettare o meno l’opportunità di lanciarsi verso nuovi contesti professionali. La rivista entra nel dettaglio, svelando un’ulteriore notizia interessante.

La Rai starebbe considerando di promuovere una collaborazione tra il cantante e Mahmood. A riguardo, emergono le parole di Mahmood. Il cantante, anche lui vincitore di Sanremo per due volte, in passato aveva dichiarato: “Con Marco non ho ancora fatto niente, ma chissà? Vediamo cosa succede e cosa ci riserverà il futuro”.