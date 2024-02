Per il cantante di Ronciglione non è un piano B: Marco Mengoni ha ricominciato a studiare, iscrivendosi all'Università. Ecco quale facoltà ha scelto l'ultimo vincitore di Sanremo

Non è un piano B, per il cantante di Ronciglione, ma la voglia di rimettersi in gioco e di ottenere quella laurea che non ha mai preso. Marco Mengoni è ufficialmente uno studente universitario. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023, che affiancherà Amadeus in una delle serate della kermesse canora del 2024, ha raccontato di essersi iscritto all’Università. Ecco quale facoltà ha scelto.

In un’intervista a Vanity Fair, il cantante ha raccontato qualche aneddoto sulla sua vita. Testimonial di National Geographic e della sua campagna contro l’uso della plastica, ha da qualche tempo iniziato nuovi percorsi di vita.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 non ha solo parlato della musica, parte fondamentale della sua vita. Ma anche del fatto che da qualche anno lui è ufficialmente uno studente universitario. Marco Mengoni si è rimesso a studiare.

Nel 2021 Marco Mengoni si è iscritto all’Università, alla facoltà di Psicologia. Ha preso questa decisione per sentirsi impegnato in un periodo in cui la pandemia da Covid-19 era ancora ampiamente presente. E tutti i cantanti hanno dovuto rimanere a lungo lontano dai palchi.

Non è stato un piano B, ma una scelta dettata dalla volontà di rimettersi in gioco, ma anche di occupare le giornate e risentire un po’ di carica di energia che era venuta a mancare con il coronavirus. Per lui non è la prima volta all’Università: prima di X Factor aveva frequentato la facoltà di Lingue.

Marco Mengoni studente universitario: studia Psicologia

L’ho fatto per compensare il calo adrenalinico ed emotivo post tour, per avere un’alternativa alle mie sparizioni. Cinque mesi a New York, quattro in Florida, tre a Madrid. Quando torni a casa dopo i live, non hai più quell’energia che ti arriva prepotente. La prima settimana sei al settimo cielo, hai voglia di fare il bucato, di pulire, di cucinare… Poi, però, arriva il down e ti domandi: Dovrei scrivere cose nuove? Ma non ci riesci. Quindi, ho riflettuto. Forse, una certa tensione, un’ansia da esame mi può aiutare.

Queste le parole del cantante vincitore di Sanremo 2023, che spesso ha parlato di psicologia e salute mentale, ammettendo di essere in terapia da sei anni. Le sedute gli servono “per giocare con i pensieri per un’ora a settimana“.