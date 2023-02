Il vincitore della 73esima edizione del Festival Di Sanremo è Marco Mengoni. Dopo 10 anni, il cantante è tornato a stringere il premio tra le mani sul palco dell’Ariston.

Con il suo sorriso e la sua incredibile voce, ha commosso l’intera italia per ben 5 serate del Festival, classificandosi ogni volta al primo posto. Quando Amadeus ha letto il suo nome, che tutti si aspettavano già, Marco Mengoni ha ringraziato e ha cercato di abbracciare il conduttore e Gianni Mornadi, forse per nascondere le lacrime, ma non c’è riuscito.

Marco Mengoni si è commosso davanti al suo pubblico, mostrando ancora di più che grande e meravigliosa persona sia.

Era arrivato tra i primi cinque sul podio e si è esibito una seconda volta insieme a Ultimo, Lazza, Mr. Rain e Tananai.

Ed è proprio questo che il vincitore, con il premio del Festival di Sanremo in mano, ha voluto far notare. Ha dedicato la sua vittoria alle donne che hanno partecipato insieme a lui. Ha voluto dire loro che sono arrivati 5 maschi in finale, ma ciò non vuol dire che loro non siano state grandi:

Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato. Sono delle cantanti meravigliose. Siamo arrivai in 5 ragazzi e quindi credevo fosse giusto dedicarlo a tutte le donne che hanno portato dei pezzi meravigliosi sul palco e che ringrazio.

Dopo la vittoria, Mengoni si è esibito per la terza volta, come voluto dalla tradizione del Festival della Canzone italiana. Tra gli applausi, la commozione del pubblico e tutti quei coriandoli caduti dal cielo.

E il gesto più bello, il cantate lo ha compiuto all’uscita dell’Ariston. Ha trovato numerosi fan ad aspettarlo, nonostante l’ora tarda. Mengoni si è inginocchiato dinanzi a loro e con le mani giunte ha ringraziato tutti coloro che lo hanno voltato e che ogni giorno lo seguono e lo supportano. Ancora una volta, Marco Mengoni ha dimostrato che grande uomo sia.