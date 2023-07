Marco Morandi, il figlio di Gianni Morandi annuncia: “Io e mia moglie ci stiamo separando”

Queste le parole del figlio dell'artista: "Io e Sabrina Laganà ci stiamo separando in modo civile"

Nel corso delle ultime ore Marco Morandi, figlio del grande Gianni Morandi, si è reso protagonista di un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Il cantante e musicista ha confessato che lui e sua moglie hanno deciso di separarsi. In seguito alle parole di Marco Morandi, Sabrina Laganà è intervenuta per dire la sua.

Nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Marco Morandi ha rivelato che lui e sua moglie si stanno separando. La storia d’amore tra il figlio di Gianni Morandi e sua moglie si conclude dopo ben 23 anni. Al noto giornale l’artista ha considerato la separazione civile, rispettosa e serena.

In seguito alle parole che Marco Morandi ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’, Sabrina Laganà è intervenuta sulla sua pagina social dove ha commentato quanto dichiarato dall’ormai ex marito. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Per quanto si cerchi di fare il tutto nel modo più civile e pacifico possibile, trattasi comunque della fine di una relazione lunga 23anni che porta dei down e delle angosce spesso difficili da gestire nel contesto di una vita che prosegue indipendentemente dal tuo dolore.

Nonostante ciò, le priorità rimangono i tre figli che Marco Morandi e Sabrina Laganà hanno avuto insieme: Jacopo, Leonardo e Tommaso:

Al netto di tutto ciò la nostra unione ha dato alla luce 3 forme splendide di umanità… che restano la nostra priorità assoluta… In questo intento nn ci siamo mai persi. Adesso vediamo cosa ci aspetta …. Confido sempre in quella luce infondo al tunnel ….

Al momento il figlio di Gianni Morandi è rimasto in silenzio ed ha deciso di non commentare le parole rilasciate dalla sua ex moglie riguardo la fine della loro relazione dopo 23 anni d’amore e tre figli.