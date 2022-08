Marco Senise è stato uno dei volti noti della trasmissione Forum e recentemente lo abbiamo visto al reality L’Isola dei Famosi. Uomo affascinante ma sempre riservato per quanto riguarda la sua sfera privata, non è mai stato sposato e non ha figli.

Di recente abbiamo potuto vederlo di nuovo in azione nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, mostrando ancora una volta il suo carattere duro e deciso. Quest’ultimo nonostante non sia mai arrivato in finale, ha dato del filo da torcere agli altri concorrenti sottolineando il suo punto di vista.

Negli ultimi giorni Marco Senise è tornato al centro delle chiacchiere social per via dei compensi pignorati a seguito di un debito pari a circa 112 mila euro. A riportare l’inaspettata notizia è il Messaggero che, ha spiegato nel dettaglio il grande debito che il noto conduttore aveva nei confronti della Colli d’Oro Srl.

Marco Senise pignorati i suoi compensi de L’Isola dei Famosi

Come riporta il Messaggero pare che il conduttore per un debito di 112mila euro si sarebbe visto pignorare i compensi della sua partecipazione all‘Isola dei Famosi. Nel 2008 avrebbe acquistato un appartamento a Roma ma non avrebbe mai saldato il compenso alla società costruttrice, la C.I.P.I Immobiliare srl.

Credito acquisito in seguito dalla società Colli D’Oro. Esso avrebbe notificato il pignoramento direttamente presso terzi a Banijay Italia spa, ovvero la società produttrice del reality.

L’ex volto noto di Forum dopo aver trascorso circa un mese sull’isola era riuscito ad ottenere un grande compenso che purtroppo, gli è stato pignorato. È stato l’avvocato Stefano Scalbi a svolgere l’istanza di pignoramento per una cifra che ammonta a circa 112 mila euro.

Lo scorso 2 agosto Banijay Italia aveva dichiarato nei confronti di Marco Senise un compressivo di circa 11.338 euro. Le dichiarazioni di quest’ultimo nei confronti dell’ex conduttore sono state chiare: “La predetta somma è sottoposta a vincolo e sarà custodita nel rispetto dei termini di legge sino ai provvedimenti di assegnazione da parte del Giudice competente”.