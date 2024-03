Mare Fuori: il protagonista svela di avere una rara malattia: “Ho visto tanti medici, nessuno capiva. Poi…”

È uno dei protagonisti dell’amatissima e seguitissima serie tv Mare Fuori. Recentemente, durante un’intervista con VanityFair, l’attore ha rivelato di essere affetto da una rara malattia. Ha attraversato un difficile periodo della vita ed è proprio grazie alla recitazione, che ha trovato la forza per affrontare tutto.

Francesco Panarella è uno degli attori preferiti di Mare Fuori, grazie al suo personaggio Cucciolo. Uno dei detenuti del carcere minorile, che per tanto tempo cerca di nascondere il suo vero io e che alla fine decide di uscire allo scoperto, nonostante sia consapevole che gli altri lo avrebbero trattato e guardato in modo diverso.

Nella lunga intervista con VanityFair, Panarella ha parlato della sua carriera e della sua condizione che ha messo a rischio il suo sogno di suonare la batteria. Tutto è iniziato con un dolore al polso, che è peggiorato giorno dopo giorno. Il giovane attore era convinto che si trattasse di tendinite, ma la sua condizione con il tempo non migliorava. Così si è sottoposto ai controlli necessari.

Il racconto di Francesco Panarella

È una malattia che mi ha fatto andare in necrosi un osso del polso e che mi ha costretto a sottopormi ad una operazione per rivitalizzarlo. È cominciato tutto da un dolore che pensavo fosse tendinite ma che col tempo, anziché migliorare, ha cominciato a peggiorare. Sono andato avanti così per un anno e mezzo, ho visto tantissimi medici e sembrava che nessuno capiva cosa fosse, fino a quando qualcuno non è riuscito a vederci chiaro.

Francesco ha raccontato di aver avuto paura di non poter tornare a suonare la sua batteria, visto che i dottori non si mostravano affatto positivi nel rispondere alle sue domande. Ma poi è riuscito a trovare il chirurgo giusto, quello che lo ha aiutato a superare tutto con ottimismo e coraggio. E si è aggrappato alla recitazione, la carriera lo ha aiutato ad affrontare quel brutto periodo e se non ha mai condiviso il suo amore per la musica sui social, dopo il successo di Mare Fuori, è proprio perché non sapeva come sarebbe andata a finire. Oggi, è finalmente arrivato uno spiraglio di luce e ha deciso di raccontarsi ai suoi numerosi fan.

Non avevo la certezza che sarei tornato quello di prima ed è per questo che non sono riuscito a parlarne fino a quando non ho visto uno spiraglio.

Il personaggio Cucciolo in Mare Fuori

L’attore ha poi raccontato della sua esperienza nell’amata serie tv e di come per costruire il suo personaggio, si sia ispirato al rapporto con sua sorella. Perché Cucciolo è un ragazzo che cerca di proteggere il fratellino minore, Micciarella e sa che per farlo, deve diventare una figura importante in quel mondo criminale.

Se avesse avuto scelta, però, sono sicuro che Cucciolo avrebbe preferito una strada che gli avrebbe permesso di vivere con Raffaele in serenità, ma non l’ha avuta.

