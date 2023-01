Maria De Filippi a C’è Posta Per Te: tra gli ospiti c’è un big internazionale

Per questa nuova edizione di C'è Posta Per Te, Maria De Filippi ha scelto un ospite a livello globale

Senza alcuna ombra di dubbio C’è Posta Per Te è uno dei programmi più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. Quest’anno, il format condotto da Maria De Filippi tornerà in onda sabato 7 gennaio 2023 su Canale 5. Stando ad alcune indiscrezioni, tra gli ospiti ci sarà anche un big internazionale. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Anche quest’anno 2023, Maria De Filippi farà compagnia a suoi telespettatori con C’è Posta Per Te il quale debutterà su Canale 5 sabato 7 gennaio. A far alcuni inediti retroscena su questa nuova edizione del programma è stato “TV Sorrisi e Canzoni”. Stando a quanto ha riportato il noto giornale, in una puntata inedita sarà presente un ospite internazionale e di rilevante importanza.

Si tratta di Charlize Teron, la star di Hollywood di origini sudafricane. Anche quest’anno la moglie di Maurizio Costanzo ha dovuto prendere una decisione molto importante per far giungere in Italia un ospite a livello globale. Per quanto riguarda gli altri personaggi famosi esteri che approderanno nello studio di C’è Posta Per Te ci sarà anche il gran ritorno di Can Yaman.

Non è tutto. Nel corso delle puntate non potrà mancare anche la presenza di Luca Argentero e Stefano De Martino. Il noto attore italiano e il ballerino di Amici avranno l’onore di ascoltare storie davvero emozionanti. Tuttavia, in rete è spuntato il nome di Massimo Ranieri il quale sarà un altro super ospite.

Maria De Filippi parla di C’è Posta Per Te: “Toglie più energie”

In occasione di un’intervista, Maria De Filippi aveva dichiarato che la conduzione di C’è Posta Per Te richiede molta fatica. Tuttavia, è un programma che le regala anche tante soddisfazioni. Queste sono state le sue parole: