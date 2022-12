Maurizio Costanzo finisce nei guai: la condanna per diffamazione aggravata

Dopo l'accusa di diffamazione, Maurizio Costanzo dovrà pagare una somma importante per il risarcimento

Senza alcuna ombra di dubbio Maurizio Costanzo è uno dei conduttori più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Il marito di Maria De Filippi è finito nei guai dopo essere stato condannato per diffamazione aggravata. Adesso la questione si fa sempre più seria in quanto l’uomo dovrà pagare una somma importante per il risarcimento. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Il noto conduttore televisivo è stato condannato all’età di 84 anni. Il motivo? Il tutto ebbe inizio nell’anno 2017 quando, Maurizio Costanzo, in occasione di una puntata del suo noto programma, si rese autore di dichiarazioni offensive nei confronti del giudice Vinicio Cantarini.

Quest’ultimo si è occupato del caso Gessica Notaro, la donna sfregiata in volto con l’acido il giorno 10 gennaio dell’anno 2017. Il marito di Maria De Filippi aveva espresso un opinione in merito all’operato del giudice 56enne nei confronti dell’ex fidanzato della Notaro, Edson Tavares.

Il tutto è accuduto nel corso della puntata di Maurizio Costanzo Show andata in onda il 20 aprile dello stesso anno. Queste erano state le parole del celebre conduttore che gli sono costate caro:

Complimenti a questo gip, vogliamo dire il nome del gip che ha fatto questo? Diamo il nome. Io mi voglio complimentare col gip. Dico al Csm, al Consiglio Superiore della Magistratura: fate i complimenti da parte mia a questo gip che ha deciso questo.

Maurizio Costanzo: a quanto ammonta il risarcimento

Il conduttore aveva utilizzato tali parole per commentare la misura cautelare emessa dal giudice per l’ex fidanzato della Notaro in riferimento agli episodi di stalking. Mentre la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Adesso il presentatore ha ricevuto la condanna ad un anno di reclusione con al sospensione della pena e sarà costretto a pagare una somma di 40mila euro.