Ancora una volta, forti litigi accendono lo studio di UeD. Il trono over è sempre pieno di sorprese e non è raro che gli animi dei cavalieri di infiammino, dando vita a furiosi scontri. Ancora una volta, a battibeccare sono Matteo Ranieri e Armando Incarnato.

Spesso i due hanno modo di discutere durante le riprese del dating show, arrivando a volte quasi alle mani. Fortunatamente, questo non è stato uno di quei casi, ma comunque la situazione e diventata molto tesa. La pietra dello scandalo è l’interesse che il cavaliere ha dimostrato per la corteggiatrice di Matteo.

Dopo un fugace scambio di battute dopo la puntata, ora a mandare su tutte le furie il tronista è un confronto tra Armando e Denise ripreso dalle telecamere, in cui è evidente l’intento di Armando: avvicinarsi alla ragazza. Ranieri ha subito preso di petto Denise nei camerini e, presto il confronto è degenerato in lite.

In studio, è il momento del chiarimento con Armando. In primis il tronista ricorda come, quando corteggiava Sophie, abbia potuto contare sull’appoggio del cavaliere: “Cercavo un aiuto e tu me l’hai dato. Fuori dal percorso io ti chiamavo. Sono rimasto male“.

Il fatto che Armando si sia avvicinato ad uno delle sue corteggiatrici, alla luce di ciò, lo ha ferito molto e scoppia in lacrime. Matteo è convinto che Incarnato voglia solo essere al centro dell’attenzione, mentre lui assicura di essere interessato a Denise. Gianni Sperti non manca di intervenire puntualizzando: “Sei cattivo. A te non frega niente di Denise. Per fare baldoria in studio… Da anni che non riesci a portare avanti una storia per più di una settimana”.

Tina, di contro, attaccato la corteggiatrice. L’opinionista pensa che Denise avrebbe potuto evitare il partenopeo. Provvidenziale l’intervento di Maria De Filippi, che placa gli animi con queste parole: “Matteo se la prende perché riteneva che ci fosse un rapporto di amicizia tra lui e Armando. Lui una volta è andato alla redazione e ha raccontato che è partito da casa per andare a trovare Armando e portargli il pesto. Oggi ci rimane male“.

Questo intervento da modo ad Armando di riflettere e, infine, il partenopeo decide di farsi da parte: “Mi dispiace vederti piangere. L’ho fatto perché non ci sta niente ancora tra te e lei. Sennò non avrei provato. Ti chiedo scusa, mi faccio da parte. Oggi ho capito che sei preso tanto”.