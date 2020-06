Uomini e Donne, Maria De Filippi chiede chiarimenti a Alessandro Graziani La conduttrice vuole chiarezza; la frequentazione tra Alessandro Graziani e Serena Enardu era finita ai tempi di Uomini e Donne?

Qualche tempo fa avevamo parlato della decisione di Alessandro Graziani di abbandonare Uomini e Donne e interrompere in corteggiamento a Giovanna Abate. Ora Maria De Filippi lo ha convocato nello studio del dating show per avere delle spiegazioni riguardo il suo percorso.

In particolare la conduttrice vuole testare l’onestà di Alessandro, dato che quando è entrato nel programma aveva appena terminato il suo percorso come tentatore a Temptation Island. Alessandro Graziani, durante il reality, si era particolarmente avvicinato a Serena Enardu, e Maria De Filippi ora vuole sapere se la sua frequentazione con l’ex di Pago fosse già finita quando era entrato per la prima volta nello studio di Uomini e Donne.

In studio, pronto a tempestare di domande il giovane, c’è anche Gabriele Parpiglia, noto intervistatore del settimanale “Chi”. Su questo magazine era stato pubblicato qualche tempo fa un estratto della biografia di Pago, “Vagabondo in amore” (di cui ve ne abbiamo parlato qualche noi).

Nelle parole riportate Pago parla della rottura con Serena Enardu, il chiarimento è diventato necessario, per via della mancanza di sincerità della ragazza. In particolare Pago lamenta una relazione nascosta tra Serena Enardu proprio con Alessandro Graziani.

La Enardu raccontava di appena due fugaci incontri, mentre invece il cantante sostiene di aver trovato lunghissime chat tra i due, chiaro segno di una frequentazione più amplia di quella che la donna voglia far trasparire. A Maria De Filippi, ovviamente non interessa tutto questo, ma piuttosto vorrebbe definire i periodi in cui quelle frequentazioni hanno avuto luogo.

La presentatrice vuole essere sicuri della sincerità dell’ex corteggiatore. Infatti, da questo dettaglio dipende l’affidabilità delle parole e del percorso del ragazzo nel dating show. Alessandro Graziani non si smuove dalla sua versione dei fatti.

Gli ultimi contatti che il ragazzo ha avuto con Serena Enardu sono stati a dicembre, dopodiché la donna aveva fatto capire all’ex corteggiatore che la loro storia non poteva più continuare. Poi Alessandro sottolinea che, prima di iniziare il corteggiamento a Giovanna Abate, aveva smesso di sentire Serena Enardu ormai da diverse settimane.

Dopo aver iniziato il percorso a Uomini e Donne, poi, non avrebbe avuto nessun motivo di riprendere la frequentazione con Serena Enardu. A quanto dice non segue la donna nemmeno su instagram. Sarà la verità?