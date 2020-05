Uomini e Donne, Giovanna Abate, Alessandro Graziani si elimina Alessandro Graziani decide di abbandonare il trono di Giovanna Abate, Maria De Filippi annuncia la sua eliminazione

Alessandro Graziani decide di abbandonare il trono di Giovanna Abate. Nella corso della prima parte della puntata di Uomini e Donne Sammy entra in studio e da subito si instaura una lite tra il ragazzo e la tronista romana Giovanna Abate sempre per i soliti screzi caratteriali.

Appena dopo il loro confronto Maria De Filippi fa entrare il secondo corteggiatore della tronista romana, Alessandro Graziani. Quest’ultimo è molto deluso dalla scelta della tronista di non portarlo in esterna.

A Tal proposito Alessandro Graziano torna su un’argomento della puntata precedente e della risposta data da lui alla domanda: “Se tu fossi la scelta cosa risponderesti?”.

Il corteggiatore a tale domanda aveva risposto: “No”. Questa risposta aveva lasciato l’amaro in bocca alla tronista. Ma oggi la conduttrice Maria De Filippi ha messo in chiaro la situazione, anticipando le intenzioni del corteggiatore. Alessandro Graziani si è presentato in studio con l’intento di eliminarsi.

Il ragazzo spiega la sua posizione e che in un certo qual modo si è sentito preso in giro. Per tal motivo secondo Alessandro la scelta di tornare a corteggiare Giovanna è stata troppo frettolosa e poco ponderata.

Il percorso tra i due è decisamente più superficiale rispetto al trasporto che la tronista romana prova per gli altri due corteggiatori, Sammy e Davide Basolo. Giovanna Abate ha compreso le parole di Alessandro e ha condiviso il suo pensiero accettando così la sua eliminazione ed ha successivamente ammesso che in verità il trasporto che lei sente per i suoi due corteggiatori Sammy e Davide Basolo è ben diverso dall’affetto che prova per Alessandro.

Il ragazzo così si è alzato e con un saluto generale ha abbandonato lo studio. Decisione strana quella del corteggiatore, a pochi giorni dalla scelta. Sarà che per evitare di essere scartato ha deciso di uscirne a testa alta. Ad ogni modo ora la domanda rimane: chi sarà la scelta di Giovanna Abate?