In televisione non si va mai in vacanza e si è già al lavoro per i palinsesti autunnali. In particolare il prossimo autunno-inverno a Mediaset sarà pieno di cambiamenti. Barbara D’Urso perderà il suo slot della domenica sostituito da nuovi programmi. Accanto a nuovi programmi e fiction ci saranno gli immortali della tv: programmi che da anni non sembrano invecchiare e fanno sempre il record di ascolti. Uno di questi è senza dubbio C’è posta per te.

Maria De Filippi e il suo programma del sabato sera dovrebbe ritornare verso gennaio 2022 anche se le registrazioni inizieranno molti prima. Si stanno iniziando già a fare dei nomi su quali potrebbero essere i super ospiti di questa nuova edizione. A lanciare la bomba ci ha pensato il settimanale Chi secondo cui Maria De Filippi starebbe tentando un vero colpaccio portando in Italia un personaggio famosissimo.

La conduttrice starebbe cercando di agganciare l’ormai ex duchessa di Sussex, Meghan Markle. Proprio lei, la moglie del principe Harry che da quando ha abbandonato la casa reale, va spesso in giro per il mondo a portare la sua testimonianza. Vedremo se a Maria riuscirà l’ennesimo colpaccio. Già in passato era riuscita a portare in trasmissione personaggi famosissimi del mondo di Hollywood. Meghan sarebbe di certo il colpo televisivo non dell’anno ma del secolo.

Maria De Filippi, novità anche a Uomini e Donne?

Non è tutto. Maria De Filippi infatti pare ci sorprenderà anche nella nuova edizione di Uomini e Donne con la prima tronista transessuale.

Una svolta svelata da Giuseppe Candela per il sito “Dagospia”, secondo cui la nuova protagonista, il cui nome è ancora avvolto dal più assoluto riservo, sarebbe una commessa che ha già terminato il suo ciclo di transizione. L’appuntamento con Uomini e Donne è a settembre insieme anche al trono classico e over.