Maria De Filippi, come fa a restare in forma: il segreto di bellezza

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Dall’alto della sua età, è impossibile non notare il suo stato di forma. La De Filippi è un figurino, ma come fa ad essere così in forma? Qual è il suo segreto di bellezza? Lei stessa nel corso di diverse interviste ha ribadito che cura molto l’alimentazione e fa molta attività fisica. Per fortuna madre natura gli ha donato un fisico magro e ha dovuto rinunciare a poche cose nella sua dieta.

In particolare non consuma carboidrati tutti i giorni, ed ha limitato soprattutto il consumo di carne rossa favorendo invece carni bianche e pesce. Quello di cui non può fare a meno sono le verdure.

“Non seguo una dieta particolare, sto solo attenta a non mangiare cose che mi facciano diventare un baule. Non mangio pane, mangio la pasta ma non tutti i giorni” – ha detto in un’intervista al settimanale Di Più.

Ammette anche di essere fortunata perché non ama particolarmente i dolci e il consumo di alcolici. Di conseguenza non la sente come una vera e propria rinuncia e può tranquillamente farne a meno.

Ma oltre ad una dieta bilanciata senza zuccheri e carboidrati in eccesso, c’è anche una costante attività fisica che le permette di restare in forma. Maria ha ammesso di allenarsi 3-4 volte la settimana e non tutti sanno che ama una particolare disciplina: il crossfit.

A la Gazzetta dello Sport infatti ha raccontato qualche tempo fa: “Mi sono fatta seguire da un istruttore di Crossfit per fare gli esercizi. Da allora questa pratica sportiva è diventata la preferita della nostra conduttrice, tanto che ad oggi non può più farne a meno: “Mi crea una vera e propria dipendenza. Sto talmente bene quando lo faccio che per me è impossibile solo pensare di farne a meno“– ha raccontato. E voi cosa ne pensate?