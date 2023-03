Maria De Filippi, conoscete suo fratello Giuseppe? È un volto noto del Tg5

Maria De Filippi è una delle persone più importanti e seguite della televisione italiana. Volto di punta di Mediaset, i suoi programmi fanno sempre record di ascolti. Maria sa arrivare al cuore delle persone con la sua sincerità e genuinità. Da poco ha perso purtroppo suo marito, l’amato Maurizio Costanzo scomparso all’età di 84 anni dopo un breve ricovero in una clinica romana.

La vicinanza arrivata dal mondo dello spettacolo ma anche dalle persone comuni è stata immane. Sia alla camera ardente che al funerale sono state tantissime le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto ad uno dei personaggi che ha fatto la storia del giornalismo e della televisione italiana.

Al funerale ovviamente era presente anche una persona molto cara a Maria De Filippi, suo fratello Giuseppe. I due sono molto legati affettivamente. Scopriamo di più sul fratello.

Giuseppe De Filippi è nato a Roma 17 settembre del 1964 ed è un giornalista e proprio come la sorella lavora in Mediaset. Ha iniziato la sua carriera nel 1987, quando collaborava con il giornale L’Opinione. Dal 2018 è diventato editorialista del Foglio, mentre lavora per le televisioni di Berlusconi dal 1992, arrivando a condurre il TG5 nel 2007. Proprio così, Giuseppe è un volto noto del Tg5.

In tanti lo vedono da anni tenere compagnia gli italiani a pranzo o a cena ma molto probabilmente non pensavano fosse il fratello di Maria.

Dopo dieci anni alla conduzione del telegiornale delle 20, però, ha deciso di passare dall’altra parte della telecamera, diventando vicedirettore del tg.

In passato ha collaborato anche con la Rai in diversi programmi in radio. Con Maria c’è un ottimo rapporto come disse lei stessa in un’intervista dove soffermandosi sul fratello disse di essere molto legata a lui.