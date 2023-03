Maria De Filippi: ecco quando torneranno in onda i suoi programmi

Senza alcuna ombra di dubbio, Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. Dopo la scomparsa dell’importante volto televisivo, Maurizio Costanzo, Mediaset ha interrotto momentaneamente alcuni programmi televisivi. Ma quando farà ritorno in tv la celebre presentatrice? Scopriamolo insieme!

La morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto tutto il mondo della televisione italiana. Lo storico conduttore televisivo è venuto a mancare qualche giorno fa all’età di 84 anni presso la Clinica Paideia a Roma. Alla luce della sua scomparsa, l’azienda Mediaset ha deciso di interrompere momentaneamente la trasmissione di alcuni programmi condotti da Maria De Filippi.

A distanza di qualche giorno dalla celebrazione dei funerali dell’esperto di comunicazione, adesso in molti si chiedono quando farà ritorno la celebre presentatrice sul piccolo schermo. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Queen Mary tornerà al timone della conduzione dei suoi reality show non prima del giorno 6 marzo 2023. Per tanto, i palinsesti dei programmi Mediaset hanno subito un drastico cambiamento nel corso degli ultimi giorni.

Infatti, al posto di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi, andranno in onda le puntate delle serie tv Buongiorno Mamma e della soap opera Terra Amara. La notizia è emersa sul web nei giorni scorsi e sembra essere già stata confermata da numerose fonti.

Tuttavia, a differenza di Uomini e Donne e Amici, C’è Posta Per Te andrà in onda in modo regolare. Infatti, sembra proprio che le puntate previste per sabato e domenica sono già state confermate. Invece, per quanto riguarda gli altri format condotti dalla moglie di Maurizio Costanzo, questi ultimi potrebbero essere soggetti a ulteriori variazioni.