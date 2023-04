Platinette si trova ancora all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato dopo l’ictus ischemico che lo ha colpito a metà marzo. Ma come sta oggi Mauro Coruzzi?

È stato proprio lui a raccontarsi, dalla sua stanza d’ospedale, in un’intervista con Il Gazzettino di Parma. Platinette ha avuto paura e la vita gli ha insegnato una lezione molto importante, che ora vuole condividere con tutti.

Bloccato in un fermo immagine, paralizzato dall’incapacità e dalla sorpresa di non riuscire ad avere reazione alcuna. Dormire sarà un lusso o uno stato che mi resterà estraneo. Non voglio perdermi nemmeno un istante del vivere.

Mauro ha raccontato come si è sentito durante l’ictus ischemico e cosa lo aspetta ora. Fortunatamente si trovava con il suo fisioterapista, che si è presto reso conto del malore e ha allertato i soccorritori.

Ha citato De André, per lasciare una lezione importante a tutti i suoi fan, come quella che la vita ha lasciato a lui:

Passano i giorni e sente che qualcosa si muove e qualcosa no (la mia volontà di farcela?), perché, sia chiaro, ‘dal diamante non nasce niente, dal letame nascono i fior’. Solo quando ti senti in un mare di… guai, è la tua spinta che diventa una marcia in più a farti risalire in superficie.

Non permettete che vi sia strappata via la speranza, per voi, per chi vi sta vicino, per un dopo che può solo migliorare.

Mauro Coruzzi si sente meglio, ha pubblicato diversi scatti sui social. Si è mostrato in piedi, per la prima volta e da solo, accanto alla finestra della sua stanza d’ospedale. Si è mostrato sorridente, con gli amici e i colleghi che sono andati a trovarlo e anche mentre svolge gli esercizi di riabilitazione.

Immagini che fanno sorridere il cuore dei suoi numerosissimi seguaci e dei colleghi del mondo dello spettacolo, che dopo la notizia, avevano espresso pubblicamente la loro preoccupazione, inviandogli supporto e incoraggiamenti.