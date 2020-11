A Tù Sì Que Vales papà acrobata e figlia di soli 5 anni commuovono tutti con la loro esibizione. In particolare Belen Rodriguez è rimasta molto colpita dalla performance di genitore e bambina, tanto da arrivare ad avere qualche lacrima che rischia di rovinarle il trucco.

In occasione della decima puntata di Tù sì que vales sono saliti sul palco anche la piccola Elisa e il papà Martin, un acrobata del Cirque du Soleil.

La bambina ha soli 5 anni e ha fatto commuovere tutti quanti per la sua performance insieme al suo papà, che è abituato a lasciare tutti senza parole quando si esibisce con i suoi colleghi.

Sulla canzone A modo tuo di Elisa, cantata anche da Ligabue, che già di per se fa commuovere tutti quanti, la piccola e il suo papà hanno fatto sciogliere anche i cuori più duri.

La coppia si è esibita a inizio trasmissione, per esigenze di orario, visto che doveva esibirsi una bambina così piccola.

Il papà è stato in grado di tenerla in equilibrio in modo esemplare. E la figlia ha dimostrato una bravura innata mentre volteggiava sul palco.

Se tutti i giudici hanno fatto i complimenti al papà e anche alla bambina per la loro esibizione, accompagnati dall’entusiasmo di tutti coloro che hanno guardato la trasmissione, ecco che c’era qualcuno che ha finito per piangere.

Papà acrobata e figlia di 5 anni fanno commuovere fino alle lacrime Belen Rodriguez

Non sono infatti passate inosservate le lacrime di Belen Rodriguez, forse commossa dal bellissimo rapporto tra padre e figlia. Oppure per la canzone dolcissima che accompagnava la loro esibizione.

Fonte YouTube ZV Notizie Celebrità

Maria De Filippi, invece, ha fatto così i complimenti alla piccola concorrente.