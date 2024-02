Il gesto di Maria De Filippi per la figlia di Maurizio Costanzo al termine del programma in suo onore

Nella serata di ieri è andato in onda un programma speciale, in onore di Maurizio Costanzo, ad un anno dalla sua scomparsa. A presentare c’erano proprio la moglie Maria De Filippi ed il conduttore Fabio Fazio, che hanno anche fatto una rivelazione importante.

CREDIT: MEDIASET

La moglie si è mostrata sempre visibilmente commossa. Ha parlato del grande giornalista che era Maurizio Costanzo ed anche del grande amore che provava per lui. Ha scelto anche di spiegare il perché non parla mai di lui in questi mesi dalla sua scomparsa.

Fabio Fazio e Maria De Filippi hanno scelto di fare un programma speciale in onore dell’uomo, che purtroppo è deceduto un anno fa. Il conduttore, dopo aver regalato alla donna rimasta vedova, ha anche svelato la nuova denominazione di questo posto: si chiamerà appunto Teatro Parioli-Costanzo.

CREDIT: MEDIASET

La stessa conduttrice però, al termine del programma, ha scelto di fare un gesto davvero importante con quel mazzo di fiori che le avevano donato. Ha scelto di scendere nello spazio riservato alla famiglia di Maurizio Costanzo e qui, c’era proprio sua figlia Camilla. Maria De Filippi, dopo averle dato i fiori, ha detto: “Si sta commuovendo peggio di me!” Alla fine le due donne si sono abbracciate e tutti hanno applaudito questo bellissimo gesto.

Le parole di Camilla Costanzo, su Maria De Filippi

CREDIT: THENEWSTORIES

Camilla Costanzo in questi anni ci ha sempre tenuto a parlare di Maria De Filippi e dell’importanza che aveva per suo padre. In una delle sue ultime interviste del 2023, al quotidiano La Repubblica, ha raccontato:

Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate.

Maurizio Costanzo nella sua lunga carriera televisiva, ha dato tanto alla televisione italiana. Infatti, nel programma, sono davvero tanti i personaggi che hanno scelto di essere presenti ed anche di ricordarlo.