Uno dei momenti più toccanti dello speciale dedicato a Maurizio Costanzo, andato in onda in seconda serata ieri su Canale 5, è stato quello in cui ha preso la parola Enzo Iacchetti. Il comico e presentatore, nato artisticamente proprio grazie a Maurizio, intervistato da Il Corriere della Sera lo ha ricordato con affetto parlando di tutte le esperienze vissute insieme, dei consigli che gli ha sempre dato e anche dell’enorme dolore provato quando ha scoperto della sua scomparsa.

A circa un anno esatto dalla morte dell’immenso Maurizio Costanzo, sua moglie Maria De Filippi e la Mediaset, quella che è stata la sua casa per decenni, hanno organizzato uno speciale dedicato proprio a lui. È andato in onda ieri sera, dal teatro Parioli, casa del suo inimitabile show. Laddove sono passati migliaia di ospiti e nati artisticamente tanti dei volti che oggi sono tra i più noti del cinema e dello spettacolo in Italia.

Tra questi c’è anche Enzo Iacchetti, che è stato scoperto proprio da Maurizio e che è intervenuto nel corso dello speciale per parlare di Costanzo e ricordarlo con parole di infinita stima e affetto.

Dopo tanti provini andati male, compreso uno proprio al Maurizio Costanzo Show, Iacchetti aveva deciso di mollare tutto e aprire un bar. Il fato volle che qualcuno leggesse i suoi testi dopo che era andato via e venne così richiamato. Costanzo gli diede una chance: “Pensavo di fare una puntata, ma ne ho fatte 187“.

Grazie al talk show Iacchetti ha poi ottenuto un successo sempre maggiore, ma ciò che conta per il comico è che lo ha portato ad instaurare un rapporto di profonda amicizia e stima proprio con Costanzo:

Lo amavo e gli chiedevo consiglio sui tutto. Ho rinunciato a tante serate ben pagate per non dire di no a lui.

Arrivare al Parioli e non trovarlo, per Iacchetti è stato un trauma: