Filippo Bisciglia incuriosisce i fan con un con una rivelazione bizzarra su Maria De Filippi. Finalmente, per la gioia dei telespettatori, Temptation Island sta per ricominciare. Mancano poche ore ormai, dato che la prima puntata andrà in onda il 30 giugno. Tutti i concorrenti sono pronti a partire per il viaggio tra i sentimenti e Filippo Bisciglia è carico più che mai per questa edizione.

Fonte Google

Ormai, l’isola di Temptation Island è diventata per il conduttore come una seconda casa, dato che è stato proprio questo reality a renderlo famoso. Ora che l’inizio di una nuova avventura si avvicina, il pensiero di Bisciglia si rivolge ovviamente a colei che gli ha dato quest’enorme possibilità: Maria De Filippi.

Non è un mistero, infatti, che il reality tutto incentrato sui sentimenti sia un format ideato il prodotto proprio da Queen Mary e dalla sua casa di produzione fascino. Filippo, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha parlato dell’emozione per questa nuova avventura. Ma ad incuriosire più di ogni altra cosa i fans, è stato un simpatico retroscena raccontato dal conduttore proprio sul conto della De Filippi.

Fonte Google

Parlando della Regina della Mediaset, che è stata anche il suo mentore, dalle parole di Bisciglia è venuta fuori l’immagine di un’instancabile lavoratrice, sempre pronta risolvere ogni inconveniente. Queste sono solo alcune delle parole di Filippo su Maria: “Maria De Filippi lavora 25 ore su 24! Maria è sempre presente: anche se è a Roma, anche di notte. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. E’ una mano sicura sulla spalla”.

Fonte Google

Stando a queste parole, la De Filippi è assolutamente indispensabile. Onnipresente è rassicurante, è pronta a dare del suo a qualsiasi ora e ovunque si trovi. Nel caso di Temptation Island, per esempio, i problemi nascono soprattutto la notte, dato che in quel momento che si svolgono i falò. In quei casi l’orario è sempre un punto interrogativo, proprio come gli eventi che potrebbero accadere.