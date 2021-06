Non è estate senza Temptation Island per gli amati del genere. Il famoso programma di Canale 5 sta per tornare in onda tra qualche settimana con alla conduzione sempre Filippo Bisciglia pronto ad interrogare le coppie sulle vicissitudini del villaggio. Sia nell’edizione normale che quella vip non sono poche le coppie che dopo l’esperienza si sono lasciate.

Fonte: Mediaset

Da Flavio Zerrella e Roberta Mercurio a Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, passando per Ludovica Valli e Fabio Ferrara. Proviamo, quindi, a fare una carrellata delle coppie che, purtroppo, dopo l’esperienza all’Is Morus Relais si sono dette addio. La scorsa edizione non ha portato troppo scompiglio, tranne per qualche tira e molla come quello tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, o tra Sofia Calesso e Alessandro Medici, oppure Valeria Liberati e Ciavy. Ecco tutte le coppie “scoppiate” invece nelle precedenti edizioni.

Fonte: Google

Roberta Mercurio e Flavio Zerrella: furono i protagonisti più amati della prima edizione del reality. Uscirono insieme dall’esperimento ma dopo qualche tempo le loro strade si sono separate. Lei appena diventata mamma, lui presto diventerà papà.

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco: fidanzati da 13 anni parteciparono nel 2019 ma fin da subito uscirono fuori i problemi. Dopo 2 falò di confronto, un tira e molla alla fine si sono detti addio.

Fonte: Google

Ludovica Valli e Fabio Ferrara: la coppia nata a Uomini e Donne decise di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island ma il viaggio nei sentimenti pose fine alla loro storia.

Valeria Vassallo e Roberto Ranieri: fidanzati da 2 anni si presentarono nel 2016 dove lui fin da subito ebbe un atteggiamento da latin lover. Questo modo non fu accettato da lei che decise di lasciarlo.

Temptation Island, le altre coppie che si sono lasciate

Amedeo Andreozzi e Alessia Messina: altra coppia nata ad Uomini e Donne che partecipò nel 2015 dove la loro storia iniziò a vacillare tanto che un mese dopo la chiusura si dissero addio. Arrivando alle più recenti è quasi impossibile non ricordarsi di coppie come Anna Ascione e Gennaro Mauro, o il figlio di Pippo Franco Gabriele con Silvia Tirado. Tra i vip ci sono la coppia Serena Enardi con Pago, Nathaly Caldonazzo con Andrea Ippoliti. Tutte ex coppie dopo le vicissitudini che ci sono state nel resort.