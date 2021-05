Maria De Filippi la conosciamo, è uno dei volti noti della televisione italiana. I suoi programmi sono una fucina di successi. Di recente ha concluso l’edizione numero 20 di Amici vinto dalla ballerina Giulia Stabile. Anche per quest’anno il programma ha fatto registrare ascolti importanti. Un’edizione ovviamente condizionata dalla pandemia con diversi protocolli da rispettare.

Fonte: Rai

Terminato Amici e in attesa che si chiuda il sipario anche su Uomini e Donne, Maria De Filippi si dedicherà poi alle meritate vacanze in compagnia del marito Maurizio Costanzo e di suo figlio Gabriele. La famiglia Costanzo è molto riservata, difficilmente viene beccata in un’uscita pubblica dai paparazzi.

Quando la coppia De Fillippi – Costanzo è impegnata con il lavoro, il che avviene per buona parte dell’anno, la residenza è a Roma, quartiere Parioli. Quando i coniugi sono liberi da impegni professionali si dirigono ad Ansedonia, all’Argentario, in Toscana, dove hanno una villa e dove amano, appunto, rilassarsi, lontano dalla tv ma non dagli obiettivi dei fotografi. Immersa nel verde, l’abitazione diventa un punto di ritrovo per gli amici.

Fonte: Google

Ancorata in zona la coppia possiede anche uno splendido yacht dove Maria De Filippi è solita trascorrere le ore della giornata prendendo il sole in totale relax. Non mancano gli inviti ad amici per gustare insieme una saporita cena, chiacchierando e scherzando. A farle compagnia in barca è soprattutto il figlio Gabriele, mentre Maurizio Costanzo a quanto pare preferisce restare sulla terraferma.

Fonte: Google

Esistono poche foto dell’imbarcazione della coppia De Filippi-Costanzo e per questo è difficile fare una quantificazione del reale valore. Quello che si sa è che le finiture sono di pregio. Si tratta indubbiamente di una barca extra lusso, il cui costo potrebbe essere quello di un intero palazzo. Parliamo di cifre, in ogni caso, che vanno oltre i 2 milioni di euro. Non per tutti, insomma.