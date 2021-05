Non c’è pace per Diletta Leotta, la conduttrice sportiva sta proprio vivendo un periodo di fuoco e, ora, la batosta arriva anche da Maurizio Costanzo. Il giornalista, che non se ne lascia scappare una, ha commentato le parole della conduttrice dopo le copertine dei giornali.

Ora che sembra che tra Diletta Leotta e Can Yaman sia riscoppiato l’amore, la conduttrice sportiva può tirare un sospiro di sollievo. Anche se i giornali continuano a parlare di lei.

Proprio qualche giorno fa, Diletta Leotta aveva pubblicato un lungo sfogo sui social spiegando che è stanca di essere sempre paparazzata e di trovarsi i fotografi sotto casa, ha inoltre messo in mezzo anche la nonna che sarebbe turbata dal leggere le continue notizie su di lei.

Maurizio Costanzo ha commentato tali affermazioni sulle pagine del giornale Chi, prima di lui anche Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli avevano commentato lo sfogo della giornalista.

Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta deve staccare dai social. Dovrebbe fare in modo di non avvisare i fotografi, cambiare casa, andare a vivere in un condominio molto grande e fuori mano e magari non fare nemmeno più tv. Ci sono tanti odi per non far parlare di sé. Il migliore? Sicuramente è quello di non farsi trovare.

Al momento la conduttrice sembra non voler replicare a nessuna delle critiche dei suoi colleghi e pare godersi la primavera insieme al suo attore. I due sono stati paparazzati (di nuovo) in atteggiamenti intimi sul Lago di Como, la coppia sembra aver ritrovato la passione. Matrimonio in vista quindi?