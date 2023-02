Maria De Filippi, la polemica sui selfie, interviene una giornalista: “Nessuno scandalo”

Nel corso delle ultime ore, non si fa altro che parlare di quanto accaduto nella camera ardente di Maurizio Costanzo. Qui, alcuni fan, oltre a porgere le condoglianze a Maria de Filippi, le hanno chiesto di fare un selfie. Alla luce di questo, sul web è scoppiata una polemica a cui adesso si aggiunge il clamoroso intervento di una giornalista. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Oltre a numerosi personaggi famosi, nella camera ardente di Maurizio Costanzo hanno presenziato anche persone comuni. Queste ultime, dopo aver dato l’ultimo saluto allo storico conduttore televisivo, hanno trovato il coraggio di chiedere un selfie a Maria de Filippi.

Per la maggior parte delle persone, tale gesto ha rappresentato un vero e proprio scandalo. Al contrario, la giornalista di “Gente”, Maria Elena Barnabi, ha espresso un punto di vista diverso:

Maria il selfie l’ha fatto. Forse la ragazza che le ha chiesto di farlo era una ragazza del suo pubblico. Una cresciuta con una delle sue trasmissioni come Uomini e Donne e C’è posta per te. Maria ha rispettato il suo pubblico.

La giornalista ha concluso la sua riflessione affermando che, il comportamento del pubblico non è altro che il riflesso di ciò che i telespettatori guardano nelle trasmissioni:

Il pubblico ha reagito come ha visto fare in tv, in trasmissioni dove si condivide tutto, qualsiasi dramma familiare, qualsiasi vergogna, qualsiasi lacrima. Dove sta lo scandalo?