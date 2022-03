Maria De Filippi durante la scorsa puntata ha rivelato come Ida con grande fatica abbia superato la storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Tra i due il rapporto è finito nei peggiori dei modi tra discussioni in studio e tantissime lacrime ma da diversi mesi, la giovane dama del parterre femminile ha deciso di rimettersi in gioco.

Nelle settimane scorse per lei è sceso Alessandro Vicinanza che ha espresso tutto il suo interesse nel conoscerla e nel poter creare un rapporto solido. La conoscenza tra di loro è molto altalenante a seguito delle insicurezze dalla dama ma anche delle richiede private che il cavaliere gli ha posto.

A intervenire in merito a queta situazione è la stessa Maria De Filippi che spiega quanto sia stato difficile per la dama riuscire a superare la fine della sua storia. Proprio a seguito di questo, Ida più volte ha dimostrato di essere molto frenata nei confronti degli uomini che scendono per conoscerla.

Maria De Filippi, la verità su Ida Platano: “Per un anno è andata dallo psicologo”

Al centro dello studio Ida ha spiegato la serata trascorsa con Alessandro: “La cena va bene, dopo torniamo a scambiarci dei baci, degli abbracci. In quel momento sto bene, però la nottata non la passo bene. Lui va via, va a dormire nel suo albergo. Continuo a riflettere. Non so se questa conoscenza possa portarmi a qualcosa. Vedo il nulla, poco, niente. Non mi sento di andare avanti”.

Inoltre, è proprio Maria ad aggiungere: “La sera lui è stato molto insistente dal lato fisico e lei non se la sentiva. Per lui è un passaggio importante per capire i propri sentimenti” piazzando l’intero studio. Mentre la dama si dimostra più frenata e in cerca di dimostrazioni, Alessandro vorrebbe qualcosa in più dal loro rapporto.

È proprio in quel momento che Maria De Filippi ha rivelato il passato difficile della dama dopo la fine della sua storia con Guarnieri. La conduttrice infatti, ha affermato: “Scusami se mi permetto di dire una cosa personale. Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L’ha capito. Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?”.