Ida Platano prosegue le sue nuove conoscenze all’interno del Trono Over di Uomini e Donne cercando l’uomo che potrà accompagnarla per il resto della vita. La dama del parterre femminile sta frequentando un nuovo cavaliere che negli scorsi mesi è sceso proprio per lei.

Il giovane Alessandro Vicinanza infatti, ha dimostrato fin da subito un forte interesse nei confronti di Ida. Tra i due però, la conoscenza non sembra andare a gonfie vele proprio a causa di quest’ultimo che afferma la sua grande fatica nel lasciarsi andare.

Ancora una volta Ida Platano si trova ad affrontare un percorso ripito insieme a una persona che per alcuni lati, rispecchia il comportamento di Riccardo Guarnieri. Secondo alcuni telespettatori e per Tina Cipollari, la dama di Uomini e Donne non avrebbe mai dimenticato il suo ex, dimostrandosi poco propensa a nuove conoscenze e quindi a un nuovo amore.

Ursula Bernardo e la frecciatina a Ida: le parole su Riccardo Guarnieri

Ida Platano nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne ha parlato più volte di Riccardo Guarnieri e della grande paura che ha di non riuscire più a provare un amore così forte. Nonostante la fine della sua relazione con l’ex cavaliere, sono tantissime le persone che credono che Ida sia ancora molto legata a Riccardo tanto da non riuscire più a innamorarsi.

La loro storia d’amore molto discussa sui social è terminata a causa delle continue discussioni e delle incomprensioni troppo difficili da arginare. Sulla questione è intervenuta la stessa Ida che, rispondendo a una domanda di Maria ha affermato: “La storia con Riccardo è stata indimenticabile e non la scorderò mai quindi quando ci ripenso rivivo le emozioni di allora”.

Nel corso di questi ultimi giorni a rompere il silenzio nei confronti di Ida e del presunto pensiero verso Riccardo è proprio Ursula Bennardo. La compagna di Sossio Aruta nonché ex dama del parterre femminile, è rimasta in buoni rapporti con lo stesso Guarnieri.

È proprio lei infatti a commentare le parole di Ida e la vicenda che vede protagonista anche il suo caro amico: “Credo anche che in tv sia emerso il contrario di ciò che hanno vissuto: non c’è una vittima e un carnefice, ognuno dovrebbe mettere in discussione i propri limiti e i propri sbagli. Odio chi fa la vittima e addossa solo colpe agli altri…”.