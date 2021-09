Maria De Filippi, icona della televisione italiana è unica e insostituibile. I suoi programmi sono storia. Anche in questo nuovo palinsesto di Mediaset ci sarà ampio spazio ai suoi programmi. Uomini e donne ed Amici sono già partiti alla grande. Tra qualche mese la rivedremo poi anche il sabato sera a C’è Posta per Te pronta a tenere compagnia gli italiani nelle sere gelide d’inverno.

Maria De Filippi è anche la regina dei look. Nel corso della carriera ne ha sfoggiati davvero tanti e belli. Alcuni però sono da bocciare. Andiamo a vedere alcuni look indossati nel corso degli anni da Maria De Filippi che hanno fatto decisamente flop.

Fonte: web

Iniziamo con questo abitino total white, svasato sul dopo fianchi e traforato sul davanti, con orlo ricamato in pizzo. La parte superiore non è male, la scollatura squadrata mette in risalto il suo collo longilineo e le spalle dritte, ma nel complesso il look non è l’ideale per il suo charme.

Fonte: web

Quest’altro abito total black l’ha indossato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Nell’insieme non funzionava. La parte del bustino era troppo rigida e non evidenziava i suoi punti di forza, la linea dei fianchi troppo spostata in basso la facevano apparire più tozza e bassa.

Fonte: web

Sempre a Sanremo la moglie di Maurizio Costanzo sfoggiò altri due look total black, ma purtroppo per nulla coinvolgenti. A sinistra possiamo osservare un abito lungo e morbido sino ai piedi, che però non la esalta. Troppi intarsi, troppi ricami ed una canottierina bianca che al di sotto dell’abito non si può proprio vedere. A destra invece troviamo un outfit più sobrio e sulle sue corde, non funzionando neanche stavolta. Pantaloni con cavallo basso, camicetta di raso e organza semi trasparente ed un tacco aperto la rendono anonima e senza carattere.

