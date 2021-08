Di Maria De Filippi si è detto davvero di tutto. Icona della televisione italiana, a settembre la rivedremo alla conduzione di Uomini e Donne e C’è posta per te. Sempre molto amorevole nei confronti degli allievi dei suoi talent, Maria si dimostra molto affettuosa. In tanti si chiedono come mai lei non abbia figli. Alcuni avevano ipotizzato che la coppia non potesse avere figli, altri invece avevano pensato che il motivo potesse essere la carriera. Sono tante infatti le donne in carriera che decidono di sacrificare la loro maternità pur di emergere nel proprio lavoro, ricco di impegni.

Maria De Filippi e l’adozione di Gabriele

Ma tuttavia non sono state queste le cause che hanno spinto lei e Maurizio a non avere figli. In realtà la coppia un figlio ce l’ha. Si tratta di Gabriele, adottato nel 2004.

Oggi 29enne ha un legame molto forte con i propri genitori. Ha seguito proprio le orme di Maria. Oggi infatti, è un autore televisivo di successo e lavora alla Fascino, la casa di produzione creata dalla De Filippi e da Costanzo.

In un’intervista di alcune settimane fa Maria ha confessato che il motivo dell’adozione non è stata dovuta a problemi legati alla maternità o alla fertilità. La sua è stata una scelta dettata direttamente dall’amore. La conduttrice infatti, ha conosciuto Gabriele in orfanotrofio quando aveva solo 10 anni, in quel momento ha sentito di volerlo nella sua vita.

L’adozione per lei è stata una dei momenti più belli della sua vita ma al tempo stesso dolorosa. “Avevo paura di non piacergli: l’adozione è una scelta precisa e c’è un periodo, come è giusto che sia, in cui avviene un incontro seguito dalle persone preposte e tu non sai che cosa dirà lui di te, perché viene ascoltato senza te presente. Dunque tutto quello che deciderà di dire è come un esame” – ha detto.