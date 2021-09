Sono molte le voci secondo cui a breve avremo modo di assistere alla nascita di una nuova organizzazione relativa ai programmi di Maria De Filippi. Rumors sostengono che il reality di Temptation Island con la conduzione di Filippo Bisceglia sia giunto al capolinea. A quanto pare, però la squadra Mediaset sta già pensando e progettando un un nuovo programma con la collaborazione di Maria De Filippi e la sua immancabile squadra.

Pare che si stiano gettando le basi per un programma simile ma del tutto innovativo. Il nuovo reality sarà affidato interamente a Stefano De Martino. Indiscrezioni rivelano che ci sia stato un mancato accordo tra la Fascino, società di Maria De Filippi, e Filippo Bisceglia. Tale mancato accordo avrebbe lasciato così spazio De Martino. Spunta la possibilità della nascita di un nuovo reality che si dovrebbe chiamare ‘Ultima fermata’.

Programma che era già stato in passato ideato ma mai presentato al pubblico. Come precedentemente annunciato il format sarà affidato proprio a Stefano De Martino. I fan più affezionati però ora si domandano: che fine farà Filippo? presto detto. In molti sostengono che in ballo per lui ci siano nuovi progetti, di sicuro sempre a Mediaset. Di sicuro, però, ancora non è arrivato nulla. Niente di ufficiale dunque.

Tali dichiarazioni per il momento rimangono solo delle chiacchiere che impazzano sui social. Ovviamente però in tal senso ancora non arrivano smentite. Non ci resta che attendere le dichiarazioni dei diretti interessati per conoscere nel dettaglio tutte le novità che Queen Mary sta riservando per il suo pubblico.

Di certo l’archiviazione di Temptation Island lascia parecchi telespettatori scontenti. Il reality del viaggio nei sentimenti ha appassionato per anni il pubblico regalando alla Mediaset uno share non indifferente. Per tale motivo si sospetta che il nuovo format sarà solo un’aggiunta alla squadra vincente che la Fascino ha già creato dando vita così a una nuova carta vincente.