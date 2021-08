Il reality della Mediaset, Temptation Island, anche quest’anno si è confermato tra i più seguiti dagli italiani. Ogni puntata ha totalizzato almeno il 20% di share, conseguendo un grande successo e rivelandosi motivo di orgoglio per il presentatore Filippo Bisciglia.

Forse è proprio questo che ha fatto sì che la curiosità circa le vicende degli ex protagonisti del reality, continuino ad essere al centro dell’interesse del pubblico. Sono molte le testate di gossip che riportano novità sulle coppie che si sono separate e, sulle nuove coppie che sono nate all’interno del reality. In particolare, però, a destare l’attenzione del pubblico, è un recente battibecco nato tra una nota influencer e blogger e una delle fidanzate più apprezzate dal pubblico.

Parliamo di Deianira Marzano e Valentina Nulli Augusti. La nota scrittrice di gossip e l’ex concorrente di Temptation Island battibeccano da diverso tempo sui social, lanciandosi delle frecciatine al vetriolo. Valentina, dopo l’esperienza nel reality della Mediaset, si è separata dal suo fidanzato Tommaso. Questo evento ha segnato per lei una vera e propria rinascita, tanto che oggi la donna riceve moltissimi complimenti e messaggi di supporto sul suo profilo Instagram.

Ovviamente, tra i molti apprezzamenti è immancabile anche qualche critica. E quando la detrattrice e niente meno che Deianira Marzano, c’è da stare attenti. L’ennesimo battibecco è nato a seguito di una risposta di Valentina ad un messaggio ricevuto da una sua fan. Il commento recitava: “Sei una SUPER DONNA. Grande esempio per tante noi”.

Deianira, dal canto suo, crede che Valentina stia facendo di tutto per continuare ad attirare l’attenzione dei followers e commenta le risposte della Augusti con queste parole: “Ma a questo punto io penso che loro queste domande se le fanno da sole. A meno che non non siamo al corrente che abbiano vinto qualche Nobel o abbiano fatto qualche impresa e non lo sapevamo”.